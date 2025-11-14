Скоро будуть бої в місті: Безугла звинуватила Сирського в погіршенні ситуації в Гуляйполі

Ситуація на Гуляйпільському напрямку в останні дні суттєво погіршилася — Сили оборони України вимушені були відійти з низки населених пунктів. При цьому ворог продовжує тиснути в бік Гуляйполя.

Народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила в провалі на фронті "безлад військового управління" та "бажання Президента тримати Сирського". Про це вона написала у своєму Telegram.

Нардепка закликала попрощатися з містом на Запорізькому напрямку. За її словами, зараз у місті оголошена евакуацію цивільних, росіяни рівняють його з землею та обходять з боків. А незабаром бої мають розпочатися в самому Гуляйполі.

"Нашу історію знищують росіяни, але допомагають їм недолугі командири і брак політичної волі", — резюмувала Безугла.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку

Упродовж останнього тижня Збройні сили Російської Федерації почали активно просуватися у Запорізькій області, і тепер загрожують окупувати Гуляйполе. Однією з причин такого провалу називають неточні доповіді командувача 9-го армійського корпусу ЗСУ Олександра Тарнавського.

Раніше увагу на неточність заяв командування звертали і аналітики DeepState: вони заперечили заяву начальника управління Штурмових підрозділів Валентина Манька, який 8 листопада заявив, що нові наступальні дії росіян в бік Гуляйполя були "максимально" зупинені.

Також аналітики припускають, що після окупації Рівнопілля росіяни можуть спробувати продовжити просуватися в напрямку Варварівки, аби перерізати логістику до Гуляйполя з півночі. Також вони очікують зростання кількості пілотів на цьому напрямку, щоб ускладнювати логістику.

Фокус розповідав, про що говорить втрата шести сіл і тиск ЗС РФ на Запорізькому напрямку.

У ранковому зведенні 14 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що на Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Високе, Зелений Гай, Яблукове, Солодке, Білогір’я.

Про складну ситуацію пише і військовий журналіст Богдан Мирошников. Він звертає увагу, що до Гуляйполя з північного сходу залишається 4 км, тоді як тиждень тому ця відстань складала 13 км. При цьому, ця ситуація є загрозливою навіть попри те, що на південь від міста ворог перебуває в 2 км вже не один рік.

"Але коли з іншого напрямку, який заходить у тил гуляйпільському гарнізону, за тиждень ворог подолав 2/3 дистанції, то де окупанти опиняться ще через тиждень? У Зеленому-Залізничному, взявши місто в оперативне оточення? А якщо ще й протиснути через Марфопіль на північ (що буде очікувано, механізовані атаки ворогом готуються)? І тоді вже буде фортеця Гуляйполе? Чи як?" — пише Мирошников.