Чому Україна відновила удари ATACMS по Росії: рішення Трампа чи Байдена, — ЗМІ

Україна офіційно підтвердила завдавання удару по території Росії із застосуванням американських ракет ATACMS. Це перша публічна заява про таку атаку після початку другого терміну президента США Дональда Трампа — і перший зафіксований випадок, коли Київ підтвердив використання далекобійних американських систем по цілям у глибині Росії у 2025 році.

Оцінюючи нещодавні удари ЗСУ американськими ракетами ATACMS по території РФ, оглядачі Business Insider послалися на заяву українського Генштабу. У публікації було сказано, що удар по військових цілях противника був "точковим" і виконувався ракетами великої дальності. Хоча додаткових деталей про конкретні цілі або пошкодження військове відомство не розкрило.

"Використання засобів дальнього удару, зокрема таких систем, як ATACMS, буде продовжено", — йдеться в офіційній заяві Генштабу.

Заява командування ЗСУ прозвучала на тлі багатомісячної невизначеності в політиці США, зазначають журналісти. Дональд Трамп, який повернувся в Білий дім у січні 2025 року, вів важкі переговори про можливе припинення вогню з Москвою і, за даними ЗМІ, вимагав від Пентагону жорсткого контролю над застосуванням американського озброєння проти Росії.

Так, у серпні газета The Wall Street Journal повідомляла, що Пентагон протягом кількох місяців блокував українські запити на удари ATACMS по російській території. Але раніше, у листопаді 2024-го, президент Джо Байден зняв обмеження на використання американського далекобійного озброєння, що дало змогу ЗСУ завдати ударів по Брянській області.

"Оголошення України у вівторок свідчить про зміну політики Пентагону, хоча обставини, що стоять за новою позицією США, залишаються незрозумілими", — наголосили в Business Insider.

Атака по Воронезькій області

Нагадаємо, в ніч на 19 листопада Збройні сили України завдали удару оперативно-тактичними ракетами ATACMS по російській авіабазі "Балтимор" ("Воронеж Мальшево") у Воронезькій області. Серія відеозаписів із місця подій підтверджує, що щонайменше одна ракета зуміла подолати російську ППО і розкрилася над ціллю, випустивши касетні боєприпаси.

За даними Telegram-каналу OSINT-аналітиків "Киберборошно", характерні чотири димних сліди навколо ракети — результат розкриття касетної бойової частини — помітили очевидці, які спостерігали за атакою в місті.

Інформацію прокоментували і в Міноборони РФ. Повідомлялося, що українські сили зробили "спробу нанесення ракетного удару по цивільних об'єктах" у глибині російської території. За даними відомства, по Воронежу було застосовано чотири ракети ATACMS.