Почему Украина возобновила удары ATACMS по России: решение Трампа или Байдена, – СМИ

Украина официально подтвердила нанесение удара по территории России с применением американских ракет ATACMS. Это первое публичное заявление о подобной атаке после начала второго срока президента США Дональда Трампа — и первый зафиксированный случай, когда Киев подтвердил использование дальнобойных американских систем по целям в глубине России в 2025 году.

Оценивая недавние удары ВСУ американскими ракетами ATACMS по территории РФ, обозреватели Business Insider сослались на заявление украинского Генштаба. В публикации было сказано, что удар по военным целям противника был "точечным" и выполнялся ракетами большой дальности. Хотя дополнительных деталей о конкретных целях или повреждениях военное ведомство не раскрыло.

"Использование средств дальнего удара, в том числе таких систем, как ATACMS, будет продолжено", — говорится в официальном заявлении Генштаба.

Заявление командования ВСУ прозвучало на фоне многомесячной неопределенности в политике США, отмечают журналисты. Дональд Трамп, вернувшийся в Белый дом в январе 2025 года, вел тяжелые переговоры о возможном прекращении огня с Москвой и, по данным СМИ, требовал от Пентагона жесткого контроля над применением американского вооружения против России.

Відео дня

Так в августе газета The Wall Street Journal сообщала, что Пентагон на протяжении нескольких месяцев блокировал украинские запросы на удары ATACMS по российской территории. Но ранее, в ноябре 2024-го, президент Джо Байден снял ограничения на использование американского дальнобойного вооружения, что позволило ВСУ нанести удары по Брянской области.

"Объявление Украины во вторник свидетельствует об изменении политики Пентагона, хотя обстоятельства, стоящие за новой позицией США, остаются непонятными", — подчеркнули в Business Insider.

Атака по Воронежской области

Напомним, в ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины нанесли удар оперативно-тактическими ракетами ATACMS по российской авиабазе "Балтимор" ("Воронеж Мальшево") в Воронежской области. Серия видеозаписей с места событий подтверждает, что как минимум одна ракета сумела преодолеть российскую ПВО и раскрылась над целью, выпустив кассетные боеприпасы.

По данным Telegram-канала OSINT-аналитиков "Киберборошно", характерные четыре дымных следа вокруг ракеты — результат раскрытия кассетной боевой части — были замечены очевидцами, наблюдавшими за атакой в городе.

Информацию прокомментировали и в Минобороны РФ. Сообщалось, что украинские силы предприняли "попытку нанесения ракетного удара по гражданским объектам" в глубине российской территории. По данным ведомства, по Воронежу были применены четыре ракеты ATACMS.