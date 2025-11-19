Удар ATACMS по Воронежу: "кассеты" ударили по авиабазе "Балтимор" несмотря на ПВО РФ, — OSINT

В ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины запустили ракеты ATACMS, которые достали военную авиабазу Российской Федерации "Балтимор" ("Воронеж Мальшево") в Воронежской области. Видео с места событий показали, что минимум одну ракету не сбили российские средства противовоздушной обороны и она успела раскрыться, выпустив кассетные боеприпасы.

Во время выпуска кассетных боеприпасов вокруг ракеты ATACMS появляются четыре дымных следа, и именно это заметили жители Воронежа, которые следили за украинской атакой, рассказали в Telegram-канале OSINTеров "Киберборошно". Уточняется, что на сегодня не понятно, какие именно объекты получили повреждения.

Информация о полете ракеты ATACMS появилась днем 19 ноября. Аналитики ссылаются на видео с канала Exilnova, по которому провели геолокацию и заметили дымные следы. Геолокация наблюдателя, который выложил кадры, — 51.641652,39.149963: точка находится в 2 км к северо-западу от взлетных полос.

Удар ATACMS — геолокация прилета 18 ноября в Воронеже Фото: Telegram / КіберБорошно

Между тем на Exilenova уточнили заявление российских пропагандистов, которые сообщили о якобы сбитии всех четырех ракет ATACMS, запущенных ВСУ в ночь с 18 на 19 ноября. Выяснилось, что обломки ракеты, которые показали росСМИ, выглядят как остатки средства поражения после успешного выпуска кассетных боеприпасов, а не как после попадания средств ПВО.

"Все это указывает на то, что ракеты не были сбиты, а отработали по назначению, раскрыв суббоеприпасы над целью", — говорится в заметке.

Удар ATACMS — детали

Накануне, вечером 18 ноября, жители Воронежа Российской Федерации, расположенного в 300 км от Харьковской области Украины, сообщили о звуках взрывов. На видео и фото с места событий было слышно, как работают средства ПВО и звуки полета ракет, а в небе и на земле — вспышки неизвестного происхождения. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что над регионом сбили якобы несколько украинских ракет.

Тогда же Минобороны РФ показали обломки якобы сбитых ракет ATACMS, уверяя, что удалось обезвредить семь средств поражения. Несколькими часами ранее россияне заявили о четырех ATACMS, которые летели в сторону Воронежа, и их все якобы сбили с помощью ЗРК "Панцирь-С1" и С-400.

Удар ATACMS — остатки ракеты 18 ноября в Воронеже Фото: Министерство обороны РФ

OSINTеры "Киберборошны" провели геолокацию кадров из-под Воронежа и сообщили, что, вероятно, было шумно на полигоне "Погоново". Аналитики уточнили, что на этом полигоне Москва накапливала живую силу перед вторжением в Украину в феврале 2022 года. Отмечается, что в момент атаки в указанной местности также заметили большое количество личного состава ВС РФ.

На Google maps можно обозначить вероятные точки удара ракет ATACMS. Видим, что они расположены к югу от Воронежа. Ориентировочная площадь "Погоново" — около 3 кв. км, а спутник показывает, что там базировались вертолеты и, вероятно, самолеты. Между тем "Балтимор" — место дислокации 47-го гвардейского авиационного полка, который летает на истребителях Су-34.

Удар ATACMS — возможные цели ракет 18 ноября в Воронеже Фото: Google Maps

Отметим, в марте 2025 года Фокус писал о том, что у Украины, вероятно, закончились ракеты ATACMS. Об угрожающей ситуации рассказало информационное агентство Associated Press. Выяснилось, что США ранее передали ВСУ 40 таких средств поражения, а последнюю использовали в конце января 2025 года.

Напоминаем, в ноябре военный аналитик рассказал, что Украина может обойтись без крылатых ракет Tomahawk США.