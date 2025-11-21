РФ розкрила терміни першого польоту Су-75: що кажуть експерти про затримки і проблеми

Для російської програми винищувачів 5-го покоління Су-75 Checkmate були підготовлені нові терміни випробувальних польотів. Льотчик-випробувач КБ "Сухого" Сергій Богдан в інтерв'ю російським ЗМІ заявив, що перший політ літака заплановано на початок 2026 року.

Дослідний зразок уже перебуває у складальному цеху і проходить фінальні доопрацювання перед передачею на випробування, повідомив Богдан агентству ТАСС.

Інформацію підтвердив і глава корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, який повідомив, що найближчим часом перспективний одномоторний літак буде відправлено на стендові випробування. Це черговий крок у рамках модернізованої програми розробки Checkmate, вперше представленого публіці на МАКС-2021.

Російський перспективний винищувач Су-75 Checkmate Фото: ТАСС

Проблемний концепт Су-75: оцінки експертів

Коментуючи новину, оглядачі Defense Express зазначили, що якщо термінів першого польоту буде дотримано, цикл "від розробки до неба" становитиме близько шести років. Однак навіть з урахуванням можливого виходу на випробування у 2026 році говорити про швидкий початок серійного виробництва передчасно.

Наприклад, досвід флагманського російського винищувача Су-57 показує, що між першим польотом (2010 рік) і запуском у серію (2019 рік) може минути майже десятиліття, при цьому програма досі проходить етапи доведення.

Ключовою перешкодою для розгортання виробництва Су-75, вважають аналітики, залишається відсутність попиту за кордоном. Проєкт спочатку розглядався як експортно-орієнтований — насамперед для ринків Африки та Азії. Однак з моменту презентації жодна країна не оголосила про готовність укласти контракт або підписати меморандум про наміри.

Також було зазначено, що під час Dubai Airshow 2025 Росія представила безпілотну модифікацію Checkmate. Патент на неї було подано ще 2023 року — разом із двома альтернативними конфігураціями. Додатково було показано концепцію "опціонально пілотованого" варіанта, що використовує знімну кабіну — рішення, яке в теорії наближає платформу до трендів винищувачів шостого покоління.

Аналітики нагадали, що Су-75 — це перший за кілька десятиліть російський одномоторний винищувач; останній подібний літак — МіГ-23 — був випущений ще в СРСР. Водночас архітектура Checkmate, на думку деяких фахівців, помітно перегукується з американськими проєктами 90-х років. Зокрема, вказується на схожість із маловідомим концептом Northrop MRF-54E.

Заявлені основні характеристики Су-75 Checkmate

Максимальна злітна маса: 18 т

Бойове навантаження: до 7,4 т

Дальність польоту: до 2900 км

Максимальна швидкість: 1,8 Маха (до 2200 км/год)

Практична стеля: 16,5 км

РЛС з активною фазованою антенною решіткою (АФАР)

Раніше Фокус переклав статтю журналіста Джека Барбі для порталу National Security Journal про новітній винищувач РФ Су-75. У матеріалі йшлося про те, як росіяни втратили шанс побудувати стелс-винищувач вартістю 30 млн доларів і "вибити" з ринку американські F-35.