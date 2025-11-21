РФ раскрыла сроки первого полета Су-75: что говорят эксперты о задержках и проблемах
Для российской программы истребителей 5-го поколения Су-75 Checkmate были подготовлены новые сроки испытательных полетов. Летчик-испытатель КБ “Сухого” Сергей Богдан в интервью российским СМИ заявил, что первый полет самолета запланирован на начало 2026 года.
Опытный образец уже находится в сборочном цеху и проходит финальные доработки перед передачей на испытания, сообщил Богдан агентству ТАСС.
Информацию подтвердил и глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, который сообщил, что в ближайшее время перспективный одномоторный самолет будет отправлен на стендовые испытания. Это очередной шаг в рамках модернизированной программы разработки Checkmate, впервые представленного публике на МАКС-2021.
Проблемный концепт Су-75: оценки экспертов
Комментируя новость обозреватели Defense Express отметили, что если сроки первого полета будут соблюдены, цикл "от разработки до неба" составит около шести лет. Однако даже с учетом возможного выхода на испытания в 2026 году говорить о скором начале серийного производства преждевременно.
К примеру опыт флагманского российского истребителя Су-57 показывает, что между первым полетом (2010 год) и запуском в серию (2019 год) может пройти почти десятилетие, при этом программа до сих пор проходит этапы доводки.
Ключевым препятствием для развертывания производства Су-75, считают аналитики, остается отсутствие спроса за рубежом. Проект изначально рассматривался как экспортно-ориентированный — прежде всего для рынков Африки и Азии. Однако с момента презентации ни одна страна не объявила о готовности заключить контракт или подписать меморандум о намерениях.
Также было отмечено, что во время Dubai Airshow 2025 Россия представила беспилотную модификацию Checkmate. Патент на нее был подан еще в 2023 году — вместе с двумя альтернативными конфигурациями. Дополнительно была показана концепция "опционально пилотируемого" варианта, использующего съемную кабину — решение, которое в теории приближает платформу к трендам истребителей шестого поколения.
Аналитики напомнили, что Су-75 — это первый за несколько десятилетий российский одномоторный истребитель; последний подобный самолет — МиГ-23 — был выпущен еще в СССР. В то же время архитектура Checkmate, по мнению некоторых специалистов, заметно перекликается с американскими проектами 90-х годов. В частности, указывается на сходство с малоизвестным концептом Northrop MRF-54E.
Заявленные основные характеристики Су-75 Checkmate
- Максимальная взлетная масса: 18 т
- Боевая нагрузка: до 7,4 т
- Дальность полета: до 2900 км
- Максимальная скорость: 1,8 Маха (до 2200 км/ч)
- Практический потолок: 16,5 км
- РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР)
Ранее Фокус перевел статью журналиста Джека Барби для портала National Security Journal о новейшем истребителей РФ Су-75. В материале говорилось, как россияне упустили шанс построить стелс-истребитель стоимостью 30 млн долларов и "выбить" с рынка американские F-35.