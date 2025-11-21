РФ раскрыла сроки первого полета Су-75: что говорят эксперты о задержках и проблемах

Для российской программы истребителей 5-го поколения Су-75 Checkmate были подготовлены новые сроки испытательных полетов. Летчик-испытатель КБ “Сухого” Сергей Богдан в интервью российским СМИ заявил, что первый полет самолета запланирован на начало 2026 года.

Опытный образец уже находится в сборочном цеху и проходит финальные доработки перед передачей на испытания, сообщил Богдан агентству ТАСС.

Информацию подтвердил и глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, который сообщил, что в ближайшее время перспективный одномоторный самолет будет отправлен на стендовые испытания. Это очередной шаг в рамках модернизированной программы разработки Checkmate, впервые представленного публике на МАКС-2021.

Российский перспективный истребитель Су-75 Checkmate Фото: ТАСС

Проблемный концепт Су-75: оценки экспертов

Комментируя новость обозреватели Defense Express отметили, что если сроки первого полета будут соблюдены, цикл "от разработки до неба" составит около шести лет. Однако даже с учетом возможного выхода на испытания в 2026 году говорить о скором начале серийного производства преждевременно.

К примеру опыт флагманского российского истребителя Су-57 показывает, что между первым полетом (2010 год) и запуском в серию (2019 год) может пройти почти десятилетие, при этом программа до сих пор проходит этапы доводки.

Ключевым препятствием для развертывания производства Су-75, считают аналитики, остается отсутствие спроса за рубежом. Проект изначально рассматривался как экспортно-ориентированный — прежде всего для рынков Африки и Азии. Однако с момента презентации ни одна страна не объявила о готовности заключить контракт или подписать меморандум о намерениях.

Также было отмечено, что во время Dubai Airshow 2025 Россия представила беспилотную модификацию Checkmate. Патент на нее был подан еще в 2023 году — вместе с двумя альтернативными конфигурациями. Дополнительно была показана концепция "опционально пилотируемого" варианта, использующего съемную кабину — решение, которое в теории приближает платформу к трендам истребителей шестого поколения.

Аналитики напомнили, что Су-75 — это первый за несколько десятилетий российский одномоторный истребитель; последний подобный самолет — МиГ-23 — был выпущен еще в СССР. В то же время архитектура Checkmate, по мнению некоторых специалистов, заметно перекликается с американскими проектами 90-х годов. В частности, указывается на сходство с малоизвестным концептом Northrop MRF-54E.

Заявленные основные характеристики Су-75 Checkmate

Максимальная взлетная масса: 18 т

Боевая нагрузка: до 7,4 т

Дальность полета: до 2900 км

Максимальная скорость: 1,8 Маха (до 2200 км/ч)

Практический потолок: 16,5 км

РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР)

Ранее Фокус перевел статью журналиста Джека Барби для портала National Security Journal о новейшем истребителей РФ Су-75. В материале говорилось, как россияне упустили шанс построить стелс-истребитель стоимостью 30 млн долларов и "выбить" с рынка американские F-35.