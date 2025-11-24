Чилі заблокувало постачання 30 БМП Marder 1A3 в Україну: у МЗС назвали низку причин

Міністр закордонних справ Чилі Альберто ван Клаверен заявив, що законодавство країни забороняє передачу військової техніки державам, які беруть участь в активному збройному конфлікті. Коментар було зроблено на тлі повідомлень ЗМІ про те, що Чилі могла погодитися передати Німеччині бойові машини піхоти Marder 1A3 для подальшої відправки в Україну.

Глава чилійського МЗС Ван Клаверен не став спростовувати існування можливої угоди, однак наголосив, що політика нейтралітету Чилі щодо війни в Україні залишається незмінною. Про це 24 листопада повідомив ресурс Defence Blog.

"Ми не можемо коментувати купівлю або продаж військової техніки. У Чилі діє закон, що забороняє постачання зброї країнам, залученим в активний конфлікт. Тому жодні операції не можуть порушувати це загальне правило", — заявив чилійський міністр.

Розслідування про можливу передачу Marder 1A3

Заява послідувала за матеріалом El Mostrador, в якому стверджувалося, що чилійська армія може передати Німеччині 30 машин Marder 1A3. За інформацією видання, вони будуть модернізовані німецькою стороною і пізніше відправлені Києву. Автори публікації припустили, що операцію проводять в умовах суворої секретності, і вона може свідчити про перегляд нейтральної позиції Чилі.

Відео дня

Тим часом Міністерство національної оборони відмовилося коментувати матеріал — але й не стало спростовувати цю інформацію. Коли Ван Клаверена запитали безпосередньо, чи допускає закон непряму передачу техніки через Німеччину, він відповів: "Зрозумілим є одне: чилійська зброя не може опинитися на театрі воєнних дій в Україні чи деінде". Він також зазначив, що продаж озброєнь Україні неможливий навіть попри те, що країна в політичному плані повністю засуджує російське вторгнення.

Західні оглядачі у зв'язку з цим зазначили, що ситуація викликала напругу в чилійських оборонних колах: БМП Marder 1A3 залишаються важливою частиною армійського парку бронетехніки. Ці машини були закуплені у Німеччині 2008 року в кількості близько 270 одиниць. У рамках проєкту Centurion 180 машин було відремонтовано і передано до складу бронетанкових батальйонів, а ті, що залишилися, використовувалися як резерв і джерело запчастин.

Нагадаємо, Німеччина періодично постачала Україні БМП Marder 1A3 разом із запчастинами та боєприпасами в рамках військової допомоги.

Про те, як машини Marder проявили себе під час бойових дій в Україні, Фокус писав у своєму матеріалі від 2024 року.