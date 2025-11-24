Чили заблокировало поставки 30 БМП Marder 1A3 в Украину: в МИД назвали ряд причин

Министр иностранных дел Чили Альберто ван Клаверен заявил, что законодательство страны запрещает передачу военной техники государствам, участвующим в активном вооруженном конфликте. Комментарий был сделан на фоне сообщений СМИ о том, что Чили могла согласиться передать Германии боевые машины пехоты Marder 1A3 для последующей отправки в Украину.

Глава чилийского МИД Ван Клаверен не стал опровергать существование возможной сделки, однако подчеркнул, что политика нейтралитета Чили в отношении войны в Украине остается неизменной. Об этом 24 ноября сообщил ресурс Defence Blog.

"Мы не можем комментировать покупку или продажу военной техники. В Чили действует закон, запрещающий поставки оружия странам, вовлеченным в активный конфликт. Поэтому никакие операции не могут нарушать это общее правило", — заявил чилийский министр.

Расследование о возможной передаче Marder 1A3

Заявление последовало за материалом El Mostrador, в котором утверждалось, что чилийская армия может передать Германии 30 машин Marder 1A3. По информации издания, они будут модернизированы германской стороной и позже отправлены Киеву. Авторы публикации предположили, что операция проводится в условиях строгой секретности и может свидетельствовать о пересмотре нейтральной позиции Чили.

Відео дня

Между тем Министерство национальной обороны отказалось комментировать материал — но и не стало опровергать данную информацию. Когда Ван Клаверена спросили напрямую, допускает ли закон косвенную передачу техники через Германию, он ответил: "Ясно одно: чилийское оружие не может оказаться на театре военных действий в Украине или где-либо еще". Он также отметил, что продажа вооружений Украине невозможна даже несмотря на то, что страна в политическом плане полностью осуждает российское вторжение.

Западные обозреватели в связи с этим отметили, что ситуация вызвала напряжение в чилийских оборонных кругах: БМП Marder 1A3 остаются важной частью армейского парка бронетехники. Эти машины были закуплены у Германии в 2008 году в количестве около 270 единиц. В рамках проекта Centurion 180 машин были отремонтированы и переданы в состав бронетанковых батальонов, а оставшиеся использовались как резерв и источник запчастей.

Напомним, Германия периодические поставляла Украине БМП Marder 1A3 вместе с запчастями и боеприпасами в рамках военной помощи.

О том, как машины Marder проявили себя в ходе боевых действий в Украине, Фокус писал в своем материале от 2024 года.