HIMARS, Marder и системы ПВО: что в новом пакете помощи от Германии (список)

Список предоставленной Берлином помощи пополнили 2 системы ПВО IRIS-T, 10 танков Leopard и боеприпасы к ним, а также бортовое оборудование для защиты вертолетов и самолетов.

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Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины. В него вошли реактивные системы залпового огня HIMARS, средства противовоздушной помощи, бронетехника и боеприпасы. Полный список предоставленной немецкой помощи обнародован на сайте федерального правительства.

К слову, Берлин впервые передает Киеву РСЗО HIMARS. Их Украина получит в количестве трех единиц.

Среди бронированной техники 20 боевых машин пехоты Marder 1A3, 10 танков Leopard 1A5, а также боеприпасы к ним.

Кроме этого, Германия предоставляет Киеву:

1 система ППО IRIS-T SLM;

1 система ПВО IRIS-T SLS;

21 тыс. 155-мм снарядов;

128 дымовых/осветительных снарядов;

4 антидронных датчика;

2 мостоукладчика BEAVER;

2 инженерные машины DACHS;

1 эвакуационная машина Bergepanzer 2;

4 машины разминирования WISENT 1;

материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;

3 системы AMPS для защиты вертолетов;

100 очков ночного видения;

IT оборудование;

16 автоцистерн Zetros;

100 штурмовых винтовок MK 556;

85 высокоточных винтовок HLR 338; 85 высокоточных винтовок HLR 338;

100 винтовок CR 308;

4 млн патронов для огнестрельного оружия;

спасательные лодки.

Напомним, 13 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна передала Киеву четверть собственных запасов систем ПВО и призвал другие страны присоединиться к защите украинского неба.

11 июня министр иностранных дел Италии Антонио Таяни анонсировал новый пакет военной помощи Украине, который в основном будет состоять из средств противовоздушной обороны.