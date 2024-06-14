HIMARS, Marder и системы ПВО: что в новом пакете помощи от Германии (список)
Список предоставленной Берлином помощи пополнили 2 системы ПВО IRIS-T, 10 танков Leopard и боеприпасы к ним, а также бортовое оборудование для защиты вертолетов и самолетов.
Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины. В него вошли реактивные системы залпового огня HIMARS, средства противовоздушной помощи, бронетехника и боеприпасы. Полный список предоставленной немецкой помощи обнародован на сайте федерального правительства.
К слову, Берлин впервые передает Киеву РСЗО HIMARS. Их Украина получит в количестве трех единиц.
Среди бронированной техники 20 боевых машин пехоты Marder 1A3, 10 танков Leopard 1A5, а также боеприпасы к ним.
Кроме этого, Германия предоставляет Киеву:
- 1 система ППО IRIS-T SLM;
- 1 система ПВО IRIS-T SLS;
- 21 тыс. 155-мм снарядов;
- 128 дымовых/осветительных снарядов;
- 4 антидронных датчика;
- 2 мостоукладчика BEAVER;
- 2 инженерные машины DACHS;
- 1 эвакуационная машина Bergepanzer 2;
- 4 машины разминирования WISENT 1;
- материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;
- 3 системы AMPS для защиты вертолетов;
- 100 очков ночного видения;
- IT оборудование;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 100 штурмовых винтовок MK 556;
- 85 высокоточных винтовок HLR 338; 85 высокоточных винтовок HLR 338;
- 100 винтовок CR 308;
- 4 млн патронов для огнестрельного оружия;
- спасательные лодки.
Напомним, 13 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна передала Киеву четверть собственных запасов систем ПВО и призвал другие страны присоединиться к защите украинского неба.
11 июня министр иностранных дел Италии Антонио Таяни анонсировал новый пакет военной помощи Украине, который в основном будет состоять из средств противовоздушной обороны.