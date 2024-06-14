HIMARS, Marder і системи ППО: що у новому пакеті допомоги від Німеччини (список)

Список наданої Берліном допомоги поповнили 2 системи ППО IRIS-T, 10 танків Leopard і боєприпаси до них, а також бортове обладнання для захисту гелікоптерів та літаків.

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Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли реактивні системи залпового вогню HIMARS, засоби протиповітряної допомоги, бронетехніка та боєприпаси. Повний список наданої німецької допомоги оприлюднений на сайті федерального уряду.

До слова, Берлін вперше передає Києву РСЗВ HIMARS. Їх Україна отримає в кількості трьох одиниць.

Серед броньованої техніки 20 бойових машин піхоти Marder 1A3, 10 танків Leopard 1A5, а також боєприпаси до них.

Окрім цього, Німеччина надає Києву:

1 система ППО IRIS-T SLM;

1 система ППО IRIS-T SLS;

21 тис. 155-мм снарядів;

128 димових/освітлювальних снарядів;

4 антидронових датчики;

2 мостоукладачі BEAVER;

2 інженерні машини DACHS;

1 евакуаційна машина Bergepanzer 2;

4 машини розмінування WISENT 1;

матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;

3 системи AMPS для захисту гелікоптерів;

100 окулярів нічного бачення;

IT обладнання;

16 автоцистерн Zetros;

100 штурмових гвинтівок MK 556;

85 високоточних гвинтівок HLR 338;

100 гвинтівок CR 308;

4 млн набоїв для вогнепальної зброї;

рятувальні човни.

Нагадаємо, 13 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна передала Києву чверть власних запасів систем ППО і закликав інші країни долучитися до захисту українського неба.

11 червня міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні анонсував новий пакет військової допомоги України, який здебільшого складатиметься із засобів протиповітряної оборони.