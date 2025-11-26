Шпигунство на користь РФ: у Франції взяли під варту двох лідерів організації SOS Donbass

Французькі правоохоронні органи затримали трьох осіб у рамках розслідування діяльності французько-російської асоціації SOS Donbass. Їх підозрюють у шпигунстві на користь Росії, а також у сприянні її військовій пропаганді.

Діяльність цієї організації, що видає себе за гуманітарну, була прикриттям роботи на російські спецслужби, пише France 24.

За даними прокуратури Парижа, один із затриманих — 40-річний росіянин — у вересні був зафіксований камерами відеоспостереження, коли розклеював проросійські плакати на Тріумфальній арці.

Після цього він зв'язався з головою асоціації SOS Donbass — 40-річною жінкою, також уродженкою Росії. Контррозвідка DGSI підозрювала її у спробах отримати економічну інформацію від керівників французьких компаній.

Ця жінка перебувала під наглядом внутрішніх спецслужб щонайменше з початку року. З огляду на виявлені "дії, здатні зашкодити фундаментальним інтересам нації", французька влада в березні призначила слідчого суддю для розслідування можливої "змови з іноземною державою". За цей злочин у Франції передбачено до 10 років позбавлення волі.

Третім затриманим став 63-річний чоловік, житель Сен-Дені, північного передмістя Парижа. Четвертий фігурант — 58-річний чоловік — був звільнений з-під варти, але перебуває під суворим наглядом і зобов'язаний щотижня відмічатися в поліції.

За даними французьких медіа, затримали якихось Анну Н., Венсана П. і В'ячеслава П. Зазначимо, що в повідомленнях на сайті об'єднання зазначено, що засновницею організації є Анна Новікова, а нинішнім президентом — Венсан Перфетті. В'ячеслава П. медіа називають членом "SOS Донбас". Анна і Венсан нібито контактували з російськими спецслужбами під час поїздок на Донбас, там їх познайомили з високопоставленими військовослужбовцями російської розвідки, які потім їх завербували.

Розслідування триває, а французькі спецслужби розглядають можливі зв'язки затриманих із російськими структурами, що займаються впливом і розвідкою на території ЄС.

