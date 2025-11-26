Шпионаж в пользу РФ: во Франции взяли под стражу двух лидеров организации SOS Donbass

Французские правоохранительные органы задержали трех человек в рамках расследования деятельности французско-российской ассоциации SOS Donbass. Их подозревают в шпионаже в пользу России, а также в содействии ее военной пропаганде.

Деятельность данной организации, выдающей себя за гуманитарную, была прикрытием работы на российские спецслужбы, пишет France 24.

По данным прокуратуры Парижа, один из задержанных — 40-летний россиянин — в сентябре был зафиксирован камерами видеонаблюдения, когда расклеивал пророссийские плакаты на Триумфальной арке.

После этого он связался с председателем ассоциации SOS Donbass — 40-летней женщиной, также уроженкой России. Контрразведка DGSI подозревала ее в попытках получить экономическую информацию от руководителей французских компаний.

Эта женщина находилась под наблюдением внутренних спецслужб как минимум с начала года. Учитывая выявленные "действия, способные повредить фундаментальным интересам нации", французские власти в марте назначили следственного судью для расследования возможного "сговора с иностранным государством". За это преступление во Франции предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Відео дня

Третьим задержанным стал 63-летний мужчина, житель Сен-Дени, северного пригорода Парижа. Четвертый фигурант — 58-летний мужчина — был освобожден из-под стражи, но находится под строгим надзором и обязан еженедельно отмечаться в полиции.

По данным французских медиа, были задержаны некие Анна Н., Венсан П. и Вячеслав П. Отметим, что в сообщениях на сайте объединения указано, что основательницей организации является Анна Новикова, а нынешним президентом — Венсан Перфетти. Вячеслава П. медиа называют членом "SOS Донбасс". Анна и Венсан якобы контактировали с российскими спецслужбами во время поездок на Донбасс, там их познакомили с высокопоставленными военнослужащими российской разведки, которые затем их завербовали.

Расследование продолжается, а французские спецслужбы рассматривают возможные связи задержанных с российскими структурами, занимающимися влиянием и разведкой на территории ЕС.

Ранее сообщалось, что на затонувшем в 1994 году пароме "Эстония" россияне могли создать тайный полигон для подводных операций по наблюдению за военно-морской активностью НАТО. Там могут быть размещены подводные устройства, управляющие беспилотниками и подводными роботами, способные собирать акустические сигнатуры военных кораблей и подлодок Альянса.