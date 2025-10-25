РФ развернула шпионскую базу на пароме "Эстония", затонувшем 30 лет назад, — СМИ

Место крушения парома "Эстония", на борту которого погибли 852 человека в 1994 году, является закрытой зоной. И россияне могли там создать тайный полигон для подводных операций по наблюдению за военно-морской активностью НАТО.

Останки погибших не смогли достать с затонувшего парома, который покоится на 80-метровой глубине в 35 км от финского острова Уте. Власти Финляндии, Эстонии и Германии после катастрофы закрыли доступ к затонувшему судну, что позволило РФ устроить там шпионскую базу. Об этом говорится в совместном расследовании немецких изданий WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, основанном на информации от источников в службах безопасности НАТО.

Место крушения парома "Эстония" Фото: Скриншот

Паром "Эстония" потерпел крушение в сентябре 1994 года во время шторма по пути следуя из Таллинна в Стокгольм. Из 989 находившихся на борту (803 пассажира и 186 членов экипажа) спасли 137 человек (94 пассажира и 43 члена экипажа). При этом пропали без вести 757 человек (651 пассажир и 106 членов экипажа) и были опознаны 95 погибших (58 пассажиров и 37 членов экипажа). 852 погибших (включая пропавших) были гражданами 17 государств.

Так как зона крушения "Эстонии" закрыта, то, благодаря этому ограничению российские разведслужбы, как предполагается, разместили на затонувшем судне подводные устройства, управляющие беспилотниками и подводными роботами, а также способные собирать акустические сигнатуры военных кораблей и подлодок НАТО.

Эти сигнатуры помогают идентифицировать суда по уникальным звуковым характеристикам их двигателей и винтов, говорится в расследовании. В западных разведках полагают, что за такие операции отвечает Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) РФ. Это секретное подразделение, подчиняющееся напрямую Минобороны РФ, специализируется на подводном шпионаже, диверсиях и разведке.

ГУГИ располагает флотом специализированных судов, официально именуемых исследовательскими, оснащенных разнообразным оборудованием. Этот так называемый "академический флот" также включает судно "Янтарь", которое в последние годы заметно часто плавало над подводной инфраструктурой в Северном и Балтийском морях и считается одним из важнейших российских разведывательных судов в кругах НАТО. В начале этого года британские военные суда сопровождали "Янтарь", пока оно якобы проводило "исследования" у побережья Великобритании.

Российское "исследовательское" судно "Янтарь" Фото: Скриншот

НАТО предполагает, что Россия использует для размещения подобной шпионской аппаратуры не только предполагаемые исследовательские суда, такие как "Янтарь", но и подводные лодки, гражданские суда, такие как рыболовецкие или грузовые, а также все чаще беспилотные подводные аппараты.

Расположение затонувшего судна в Балтийском море между Швецией, Финляндией и странами Балтии, по словам ряда военных представителей, участвующих в обсуждениях, идеально подходит для тайного сбора разведывательной информации благодаря наличию морских путей. Кроме того, Россия может действовать там без помех, поскольку действует официальный запрет на водолазные работы. Еще одно преимущество заключается в том, что, в отличие от песчаного дна Балтийского моря, оборудование, установленное на затонувшей лодке, практически незаметно и может быть установлено стационарно.

Спасательные работы на месте крушения парома "Эстония" Фото: Скриншот

МИД Эстонии заявил, что вместе со своими союзниками внимательно следит за развитием событий в Балтийском море, отметив, что Россия стала более агрессивной после начала полномасштабной войны против Украины. Пограничная служба Финляндии, отвечающая за этот район, заявила, что по оперативным причинам не публикует информацию о возможных мерах наблюдения. Однако Финляндия имеет полное представление о деятельности российской разведки в своей стране. В период с 2021 по 2024 год режим особой защиты затонувшего судна был приостановлен для проведения расследования новых улик, касающихся гибели "Эстонии".

Российское правительство оставило запрос о комментарии без ответа.

Напомним, министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что Россия активизировалась на Кольском полуострове, так как Путин пытается взять под контроль Арктический регион, чтобы заблокировать судоходные пути к союзникам по НАТО в случае начала войны в Европе.

