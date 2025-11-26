Від "Бурі в пустелі" до БПЛА на війні РФ: чому українці втратили 90% M1 Abrams

Американський основний бойовий танк M1 Abrams упродовж понад сорока років залишається символом могутності бронетанкових військ США. Він пройшов комплексну перевірку в умовах найрізноманітніших воєн — від операцій у Перській затоці до боїв в Іраку, Афганістані, Ємені та недавнього застосування в Україні. Але саме на українських фронтах машині було, м'яко кажучи, "не солодко".

Військовий оглядач Айзек Зейтц у своєму аналітичному матеріалі для 19FortyFive простежив бойовий шлях танка M1 Abrams і з'ясував, чому американські машини зазнали чималих втрат під час бойових дій в Україні.

Тріумф Abrams

Війна в Перській затоці: розгром радянських танків

Перші масштабні бойові випробування M1 Abrams припали на операцію "Буря в пустелі". Оснащений композитною бронею "Чобхем" із шарами збідненого урану і передовими системами наведення, танк отримав істотну перевагу над радянськими Т-55, Т-62 і Т-72, що стояли на озброєнні іракської армії.

Високоточні постріли на великих дистанціях, потужна оптика і тепловізори зробили Abrams ключовим фактором успіху. Єдиними серйозними проблемами стали величезна витрата пального і логістичні складнощі, однак вони не знижували бойової ефективності машини.

Курсанти армії США відпрацьовують навички на полігоні Harmony Church Фото: U.S. Army

Ірак: перевірка міськими боями

У міських операціях Abrams показав себе стійким до саморобних вибухових пристроїв (СВП) і РПГ, забезпечуючи критичну підтримку піхоти. Однак величезна вага і габарити створили проблеми у вузьких міських кварталах, обмежуючи маневреність. Попри це, танк став незамінним інструментом у боях із повстанцями.

Афганістан: обмежене застосування

Гірський рельєф і характер конфлікту зробили танки менш затребуваними, проте в операціях проти укріплених позицій Abrams виявився корисним завдяки потужній оптиці та точному вогню на великих дистанціях. Логістика у віддалених районах при цьому також залишалася чималою проблемою.

Україна: найскладніше випробування

На українському фронті Abrams уперше зіткнувся з противником, який володіє розвиненою розвідкою, ударними БПЛА, сучасними ПТКР і засобами нічного спостереження.

Відсутність надійної авіаційної та артилерійської підтримки зробила танки значно уразливішими. За даними західних ЗМІ, Україна втратила близько 90% поставлених Abrams — цифра, яка відображає радикально змінений характер війни, де безпілотні системи та високоточна розвідка відіграють ключову роль.

"В умовах домінування безпілотників-камікадзе і відсутності підтримки з повітря танк став легкою здобиччю для російських протитанкових розрахунків, які досконально вивчили слабкі місця танків", — підкреслив Зейтц.

M1 Abrams в Україні Фото: Sky News

Сильні та слабкі сторони M1 Abrams

Загалом, підсумовує аналітик, протягом усієї своєї служби M1 Abrams довів, що є високоефективним і адаптованим основним бойовим танком. Його броня є першокласною і забезпечує хорошу виживаність танка. Система управління вогнем і тепловізійні системи роблять машину високоточною і надзвичайно смертоносною системою на полі бою.

У пізніших модифікаціях електронне обладнання танка допомагає йому безперешкодно обмінюватися й отримувати інформацію з інших підрозділів, що значно покращує обізнаність екіпажу про ситуацію на полі бою. А загальна конструкція ставить безпеку особового складу понад усе, що робить Abrams одним з основних бойових танків, які найбільше виживають на планеті.

З іншого боку, вага і двигун Abrams роблять його логістичним тягарем. Силова установка потребує частого обслуговування і дозаправки. Його броня, хоча й залишається важкою та надійною, більше не є достатньою для захисту від сучасних ПТУР.

Як показала війна в Україні, Abrams також уразливий для безпілотних літальних апаратів FPV, які можуть точно уразити його слабкі місця. При цьому танк також дуже великий — його характерний профіль робить його легко помітним для ворогів, які володіють будь-якими складними засобами розвідки і спостереження.

"Зрештою Abrams буде замінено новим танком, але доти він продовжуватиме служити вірною робочою конячкою Америки", — підсумував Зейтц.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від західних союзників танки, але бронетехніка виявилася уразливою для сучасних дронів і протитанкових комплексів. На думку військового оглядача Брендона Вайхерта, з часом танки перетворилися на "тактичну слабкість" ЗСУ.