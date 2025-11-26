От "Бури в пустыне" до БПЛА на войне РФ: почему украинцы потеряли 90% M1 Abrams

Американский основной боевой танк M1 Abrams на протяжении более сорока лет остается символом мощи бронетанковых войск США. Он прошел комплексную проверку в условиях самых разных войн — от операций в Персидском заливе до боев в Ираке, Афганистане, Йемене и недавнего применения в Украине. Но именно на украинских фронтах машине было, мягко говоря, “не сладко”.

Военный обозреватель Айзек Зейтц в своем аналитическом материале для 19FortyFive проследил боевой путь танка M1 Abrams и выяснил, почему американские машины понесли немалые потери в ходе боевых действий в Украине.

Триумф Abrams

Война в Персидском заливе: разгром советских танков

Первые масштабные боевые испытания M1 Abrams пришлись на операцию "Буря в пустыне". Оснащенный композитной броней "Чобхэм" со слоями обедненного урана и передовыми системами наведения, танк получил существенное преимущество над советскими Т-55, Т-62 и Т-72, стоявшими на вооружении иракской армии.

Высокоточные выстрелы на больших дистанциях, мощная оптика и тепловизоры сделали Abrams ключевым фактором успеха. Единственными серьезными проблемами стали огромный расход топлива и логистические сложности, однако они не снижали боевой эффективности машины.

Відео дня

Курсанты армии США отрабатывают навыки на полигоне Harmony Church Фото: U.S. Army

Ирак: проверка городскими боями

В городских операциях Abrams показал себя устойчивым к самодельным взрывным устройствам (СВУ) и РПГ, обеспечивая критическую поддержку пехоты. Однако огромный вес и габариты создали проблемы в узких городских кварталах, ограничивая маневренность. Несмотря на это, танк стал незаменимым инструментом в боях с повстанцами.

Афганистан: ограниченное применение

Горный рельеф и характер конфликта сделали танки менее востребованными, однако в операциях против укрепленных позиций Abrams оказался полезен благодаря мощной оптике и точному огню на больших дистанциях. Логистика в удаленных районах при этом также оставалась немалой проблемой.

Украина: самое сложное испытание

На украинском фронте Abrams впервые столкнулся с противником, обладающим развитой разведкой, ударными БПЛА, современными ПТУР и средствами ночного наблюдения.

Отсутствие надежной авиационной и артиллерийской поддержки сделало танки значительно более уязвимыми. По данным западных СМИ, Украина потеряла около 90% поставленных Abrams — цифра, которая отражает радикально изменившийся характер войны, где беспилотные системы и высокоточная разведка играют ключевую роль.

"В условиях доминирования беспилотников-камикадзе и отсутствия поддержки с воздуха танк стал легкой добычей для российских противотанковых расчетов, которые досконально изучили слабые места танков", — подчеркнул Зейтц.

M1 Abrams в Украине Фото: Sky News

Сильные и слабые стороны M1 Abrams

В целом, подытоживает аналитик, на протяжении всей своей службы M1 Abrams доказал, что является высокоэффективным и адаптируемым основным боевым танком. Его броня является первоклассной и обеспечивает хорошую выживаемость танка. Система управления огнем и тепловизионные системы делают машину высокоточной и чрезвычайно смертоносной системой на поле боя.

В более поздних модификациях электронное оборудование танка помогает ему беспрепятственно обмениваться и получать информацию с других подразделений, что значительно улучшает осведомленность экипажа о ситуации на поле боя. А общая конструкция ставит безопасность личного состава превыше всего, что делает Abrams одним из самых выживаемых основных боевых танков на планете.

С другой стороны, вес и двигатель Abrams делают его логистической обузой. Силовая установка требует частого обслуживания и дозаправки. Его броня, хотя и остается тяжелой и надежной, больше не является достаточной для защиты от современных ПТУР.

Как показала война в Украине, Abrams также уязвим для беспилотных летательных аппаратов FPV, которые могут точно поразить его слабые места. При этом танк также очень большой – его характерный профиль делает его легко заметным для врагов, обладающих любыми сложными средствами разведки и наблюдения.

"В конечном итоге Abrams будет заменен новым танком, но до тех пор он будет продолжать служить верным рабочим лошадкой Америки", — подытожил Зейтц.

Ранее сообщалось, что Украина получила от западных союзников танки, но бронетехника оказалась уязвимой для современных дронов и противотанковых комплексов. По мнению военного обозревателя Брендона Вайхерта, со временем танки превратились в "тактическую слабость" ВСУ.