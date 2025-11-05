Куда исчезла танковая армия ВСУ: аналитик объяснил, почему бронемашины стали "тактической слабостью"

Украина получила от стран Запада партию танков, но бронетехника оказалась уязвимой для современных дронов и противотанковых комплексов, пояснил аналитик. При этом количество бронетехники изначально было недостаточным, и некоторые танковые подразделения укомплектованы менее чем на 10%. Какие есть проблемы с танковой армией Украины?

Танковые батальоны ВСУ должны были бы иметь по 30-40 танков, вместо этого воюют пятью-шестью или даже двумя, говорится в статье аналитика Брендона Вайхерта на портале The National Interest. По его мнению, Украине следовало бы изменить стратегию использования бронетехники, особенно на фоне того, что РФ и дальше имеет возможность бросать "броню" на поле боя.

Аналитик отметил, что был период, когда танки считались преимуществом Украины, но со временем они превратились в "тактическую слабость". Он перечислил ряд проблем с этим видом военной техники ВСУ. Прежде всего, есть проблема неукомплектованности танковых батальонов. При этом Вайхерт ссылается на эксперта по бронетехнике Николая Саламаху, который говорил об уровне боеготовности 20% и о дефиците, несмотря на западные поставки. Кроме того, выяснилось, что танки уязвимы в условиях современной войны, — их подбивают дроны и ПТРК. В условиях, когда их часто используют на передовой, "потери неизбежно будут расти".

Відео дня

"Для Украины эти цифры свидетельствуют о том, что многие танки, которые она имеет, были потеряны, выведены из строя или ждут ремонта — в значительной степени из-за истощения", — написал аналитик.

В статье также объясняется, что западные танки трудно доставляются, имеют особые требования для обслуживания и особые запчасти, требуют длительного времени для того, чтобы их привезти в Украину. Ко всему, нужно обучать экипажи и ремонтников. И в итоге оказывается, что из 178 танков Leopard I большинство так и не интегрировали в ВСУ, поскольку они просто не работают.

"Способность Украины проводить масштабные бронетанковые наступательные операции ограничена. Украина может быть не в состоянии остановить возобновление наступления этих новых российских сил на фронте", — написал Вайхерт.

Украина должна изменить тактику применения танков, учитывая ряд проблем, подытожил аналитик. По его мнению, лучше не проводить танковые атаки, а больше полагаться на механизированную пехоту, а также на противотанковую/противовоздушную оборону. Средства обороны понадобятся, когда РФ решит бросить в атаки собственные танки, которые пока держит в тылу.

"Украина будет вынуждена больше полагаться на свое противотанковое оружие и беспилотники, чтобы остановить потенциальное наступление России с помощью основных боевых танков. Броня не сможет столкнуться с броней", — написал аналитик.

Танки ВСУ — детали

Отметим, в августе Фокус писал о ситуации с танками ВСУ и о последних поступлениях. На портале Defense Express сообщили, что в ближайшее время поступит 81 бронемашина: 32 Leopard 1A5 и 49 Abrams M1A1 SA. Аналитики портала отметили, что после этих поставок других, вероятно, не будет. Также объясняется, что можно было бы получить Т-72 или Leopard 2, но резервы обоих вариантов бронемашин очень ограничены.

Напоминаем, в октябре Чехия сообщила о возможности предоставления танков Т-72M4CZ Украине: их ранее сняли с вооружения чешской армии из-за отсутствия запчастей.