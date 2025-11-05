Куди зникла танкова армія ЗСУ: аналітик пояснив, чому бронемашини стали "тактичною слабкістю"

Україна отримала від країн Заходу партію танків, але бронетехніка виявилась вразливою для сучасних дронів та протитанкових комплексів, пояснив аналітик. При цьому кількість бронетехніки від початку була недостатньою, і деякі танкові підрозділи були укомплектовані менш як на 10%. Які є проблеми з танковою армією України?

Танкові батальйони ЗСУ повинні були б мати по 30-40 танків, натомість воюють п'ятьма-шістьма або навіть двома, ідеться у статті безпекового аналітика Брендона Вайхерта на порталі The National Interest. На його думку, Україні варто змінити стратегію використання бронетехніки, особливо на тлі того, що РФ і далі може кидати "броню" на поле бою.

Аналітик зауважив, що був період, коли танки вважались перевагою України, але з часом вони перетворились на "тактичну слабкість". Він перелічив низку проблем з цим видом військової техніки ЗСУ. Найперше, є проблема недоукомплектованості танкових батальйонів. При цьому Вайхерт посилається на експерта з бронетехніки Миколу Саламаху, який говорив про рівень боєготовності 20% і про дефіцит попри західні поставки. Крім того, з'ясувалось, що танки вразливі в умовах сучасної війни, — їх підбивають дрони та ПТРК. В умовах, коли їх часто використовують на передовій, "втрати неминуче зростатимуть".

"Для України ці цифри свідчать про те, що багато танків, які вона має, були втрачені, виведені з ладу або чекають на ремонт — значною мірою через виснаження", — написав аналітик.

У статті також пояснюється, що західні танки важко доставляються, мають особливі вимоги для обслуговування і особливі запчастини, вимагають тривалого часу для того, щоб їх привезти в Україну. До всього, потрібно навчати екіпажі та ремонтників. І в підсумку виявляється, що зі 178 танків Leopard I більшість так і не інтегрували у ЗСУ, оскільки вони просто не працюють.

"Здатність України проводити масштабні бронетанкові наступальні операції обмежена. Україна може бути не в змозі зупинити поновлення наступу цих нових російських сил на фронті", — написав Вайхерт.

Україна має змінити тактику застосування танків з огляду на ряд проблем, підсумував аналітик. На його думку, краще не проводити танкові атаки, а більше покладатись на механізовану піхоту, а також на протитанкову/протиповітряну оборону. Засоби оборони знадобляться, коли РФ вирішить кинути в атаки власні танки, які поки що тримає в тилу.

"Україна буде змушена більше покладатися на свою протитанкову зброю та безпілотники, щоб зупинити потенційний наступ Росії за допомогою основних бойових танків. Броня не зможе зіткнутися з бронею", — написав аналітик.

Танки ЗСУ — деталі

Зазначимо, у серпні Фокус писав про ситуацію з танками ЗСУ та про останні надходження. На порталі Defense Express повідомили, що найближчим часом надійде 81 бронемашина: 32 Leopard 1A5 та 49 Abrams M1A1 SA. Аналітики порталу зауважили, що після цих поставок інших, ймовірно, не буде. Також пояснюється, що можна було б отримати Т-72 або Leopard 2, але резерви обох варіантів бронемашин дуже обмежені.

Нагадуємо, у жовтня Чехія повідомила про можливість надання танків Т-72M4CZ Україні: їх раніше зняли з озброєння чеської армії через відсутність запчастин.