Польща купить у Швеції три підводні човни, щоб протистояти РФ у Балтійському морі
Будівництвом субмарин займеться відома компанія Saab. Три підводні човни A26 обійдуться Польщі в майже три мільярди доларів.
Польща обрала шведську компанію Saab для постачання трьох підводних човнів A26 у рамках угоди вартістю близько 10 мільярдів злотих (2,73 мільярда доларів США), що є частиною її масштабної ініціативи зі зміцнення оборони Балтійського моря на тлі напруженості у відносинах із Росією, повідомляє Reuters.
Варшава нарощує інвестиції в збройні сили, щоб протистояти зростаючій загрозі з боку Росії після вторгнення в Україну в 2022 році . Угода в рамках програми "Орка" зі зміцнення польської армії — одна з найбільших на сьогоднішній день серед безлічі закупівель.
"Швеція представила найкращу пропозицію за всіма критеріями, термінами поставки та експлуатаційними можливостями, особливо в Балтійському морі", — заявив на пресконференції віцепрем'єр Владислав Косиняк-Камиш.
Він оцінив вартість угоди приблизно в 10 мільярдів злотих (2,73 мільярда доларів США) і повідомив, що Швеція взяла на себе зобов'язання купити в Польщі певну кількість озброєння в рамках ширшої угоди про співпрацю, а також надасть підводний човен для навчання польської армії.
Косиняк-Камиш заявив, що хотів би, щоб комерційна угода була укладена не пізніше за другий квартал 2026 року, а першу поставку він очікує у 2030 році.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що ця угода є доказом сили шведської оборонної промисловості.
"Це демонструє не тільки силу співробітництва між нашими країнами, а й силу Швеції як оборонно-промислової держави", — написав він у повідомленні в соціальній мережі X.
Компанія Saab, що виробляє широкий спектр військової техніки, зокрема винищувачі, системи спостереження, ракети і підводні човни, поставить Польщі свої підводні човни A26.
Акції Saab зросли після цієї новини на 3,2%.
У вересні компанія підписала меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері оборони з польською воєнізованою групою PGZ.
Варшава також отримала пропозиції від Німеччини, Італії, Франції, Іспанії та Південної Кореї. Велика Британія підтримала шведську заявку.
