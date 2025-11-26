Польша купит у Швеции три подлодки, чтобы противостоять РФ в Балтийском море

Постройкой субмарин займется известная компания Saab. Три подводные лодки A26 обойдутся Польше в почти три миллиарда долларов.

Польша выбрала шведскую компанию Saab для поставки трех подводных лодок A26 в рамках сделки стоимостью около 10 миллиардов злотых (2,73 миллиарда долларов США), что является частью ее масштабной инициативы по укреплению обороны Балтийского моря на фоне напряженности в отношениях с Россией, сообщает Reuters.

Варшава наращивает инвестиции в вооруженные силы, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России после вторжения в Украину в 2022 году . Сделка в рамках программы "Орка" по укреплению польской армии — одна из крупнейших на сегодняшний день среди множества закупок.

Saab сделает субмарины для Польши Фото: SAAB

"Швеция представила лучшее предложение по всем критериям, срокам поставки и эксплуатационным возможностям, особенно в Балтийском море", — заявил на пресс-конференции вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.

Он оценил стоимость сделки примерно в 10 миллиардов злотых (2,73 миллиарда долларов США) и сообщил, что Швеция обязалась купить у Польши некоторое количество вооружения в рамках более широкого соглашения о сотрудничестве, а также предоставит подводную лодку для обучения польской армии.

Косиняк-Камыш заявил, что хотел бы, чтобы коммерческая сделка была заключена не позднее второго квартала 2026 года, а первую поставку он ожидает в 2030 году.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что эта сделка является доказательством силы шведской оборонной промышленности.

"Это демонстрирует не только силу сотрудничества между нашими странами, но и силу Швеции как оборонно-промышленной державы", — написал он в сообщении в социальной сети X.

Компания Saab, производящая широкий спектр военной техники, включая истребители, системы наблюдения, ракеты и подводные лодки, поставит Польше свои подводные лодки A26.

Подлодки Saab Фото: SAAB

Акции Saab выросли после этой новости на 3,2%.

В сентябре компания подписала меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обороны с польской военизированной группой PGZ.

Варшава также получила предложения от Германии, Италии, Франции, Испании и Южной Кореи. Великобритания поддержала шведскую заявку.

