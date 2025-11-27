На добровільній основі: експрем'єр РФ замахнувся ще на два українські міста
У майбутньому Одеса і Миколаїв нібито можуть добровільно увійти до складу Росії, а зараз РФ важливо зосередитися на "мирному врегулюванні" війни з Україною.
Таку заяву зробив колишній російський прем'єр-міністр Сергій Степашин, який зараз очолює Асоціацію юристів Росії. Він підкреслив, що дуже хотів би, щоб ці міста "були в складі Росії", цитує слова політика ТАСС.
Степашин підкреслив, що це "має відбутися без війни, а на добровільній основі".
"Це може стати наступним етапом", — відповів він на запитання про можливість повернення цих міст під час так званої СВО, яка за фактом є повномасштабною війною проти України.
Зараз же, упевнений політик, потрібно зосередитися на "мирному плані Трампа" з 28 пунктів.
Про апетити РФ на Одесу і Миколаїв відомо давно. Ще під час брифінгу 30 серпня в кабінеті начальника російського Генштабу Валерія Герасимова увагу журналістів привернула мапа, на якій південь України, включно з Миколаївською та Одеською областями, позначений як частина Росії.
На тій же карті журналісти помітили, що РФ позначила під контролем весь південь України. Лінія розмежування на ній пролягає за межами Дніпра і простягається адміністративними кордонами Одеської та Миколаївської областей, а також включає Запорізьку область з обласним центром, Харківську область з Харковом і Херсон.
Одеса — третє за чисельністю населення місто України, воно розташоване на березі Чорного моря. Миколаїв є одним із найбільших економічних центрів українського півдня.
Ще 2023 року нинішній заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявляв, що Одеса, Дніпропетровськ (Дніпро — ред.), Харків, Миколаїв, Київ — "російські міста, як і багато інших тимчасово окупованих":
"Усі вони поки що марковані жовто-блакитним на паперових картах і в електронних планшетах".
Зі свого боку голова Кремля Володимир Путін пообіцяв завершити війну, якщо ЗСУ підуть з неокупованих частин Донецької області. Інакше він готовий воювати доти, доки не окупує цю частину українських земель.
Він додав, що у президента України Володимира Зеленського немає повноважень підписувати мирну угоду, тому Москва очікує, що це зробить Верховна Рада.