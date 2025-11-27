На добровільній основі: експрем'єр РФ замахнувся ще на два українські міста

У майбутньому Одеса і Миколаїв нібито можуть добровільно увійти до складу Росії, а зараз РФ важливо зосередитися на "мирному врегулюванні" війни з Україною.

Таку заяву зробив колишній російський прем'єр-міністр Сергій Степашин, який зараз очолює Асоціацію юристів Росії. Він підкреслив, що дуже хотів би, щоб ці міста "були в складі Росії", цитує слова політика ТАСС.

Степашин підкреслив, що це "має відбутися без війни, а на добровільній основі".

"Це може стати наступним етапом", — відповів він на запитання про можливість повернення цих міст під час так званої СВО, яка за фактом є повномасштабною війною проти України.

Зараз же, упевнений політик, потрібно зосередитися на "мирному плані Трампа" з 28 пунктів.

Про апетити РФ на Одесу і Миколаїв відомо давно. Ще під час брифінгу 30 серпня в кабінеті начальника російського Генштабу Валерія Герасимова увагу журналістів привернула мапа, на якій південь України, включно з Миколаївською та Одеською областями, позначений як частина Росії.

Відео дня

На тій же карті журналісти помітили, що РФ позначила під контролем весь південь України. Лінія розмежування на ній пролягає за межами Дніпра і простягається адміністративними кордонами Одеської та Миколаївської областей, а також включає Запорізьку область з обласним центром, Харківську область з Харковом і Херсон.

Одеса — третє за чисельністю населення місто України, воно розташоване на березі Чорного моря. Миколаїв є одним із найбільших економічних центрів українського півдня.

Ще 2023 року нинішній заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявляв, що Одеса, Дніпропетровськ (Дніпро — ред.), Харків, Миколаїв, Київ — "російські міста, як і багато інших тимчасово окупованих":

"Усі вони поки що марковані жовто-блакитним на паперових картах і в електронних планшетах".

Зі свого боку голова Кремля Володимир Путін пообіцяв завершити війну, якщо ЗСУ підуть з неокупованих частин Донецької області. Інакше він готовий воювати доти, доки не окупує цю частину українських земель.

Він додав, що у президента України Володимира Зеленського немає повноважень підписувати мирну угоду, тому Москва очікує, що це зробить Верховна Рада.