В будущем Одесса и Николаев якобы могут добровольно войти в состав России, а сейчас РФ важно сосредоточиться на "мирном урегулировании" войны с Украиной.

Такое заявление сделал бывший российский премьер-министр Сергей Степашин, который сейчас возглавляет Ассоциацию юристов России. Он подчеркнул, что очень хотел бы, чтобы эти города "были в составе России", цитирует слова политика ТАСС.

Степашин подчеркнул, что это "должно произойти без войны, а на добровольной основе".

"Это может стать следующим этапом", – ответил он на вопрос о возможности возвращения этих городов в ходе так называемой СВО, которая по факту является полномасштабной войной против Украины.

Сейчас же, уверен политик, нужно сосредоточиться на "мирном плане Трампа" из 28 пунктов.

Об аппетитах РФ на Одессу и Николаев известно давно. Еще во время брифинга 30 августа в кабинете начальника российского Генштаба Валерия Герасимова внимание журналистов привлекла карта, на которой юг Украины, включая Николаевскую и Одесскую области, обозначен как часть России.

На той же карте журналисты заметили, что РФ обозначила под контролем весь юг Украины. Линия разграничения на ней проходит за пределами Днепра и простирается по административным границам Одесской и Николаевской областей, а также включает Запорожскую область с областным центром, Харьковскую область с Харьковом и Херсон.

Одесса – третий по численности населения город Украины, она расположена на берегу Черного моря. Николаев является одним из крупнейших экономических центров украинского юга.

Еще в 2023 году нынешний заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Одесса, Днепропетровск (Днепр — ред.), Харьков, Николаев, Киев – "русские города, как и многие другие временно оккупированные":

"Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах".

В свою очередь глава Кремля Владимир Путин пообещал завершить войну, если ВСУ уйдут из неоккупированных частей Донецкой области. Иначе он готов воевать до тех пор, пока не оккупирует эту часть украинских земель.

Он добавил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет полномочий подписывать мирное соглашение, поэтому Москва ожидает, что это сделает Верховная Рада.