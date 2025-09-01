Одесса и Николаев стали целями "СВО": какие еще территории планирует оккупировать РФ

Российский чиновник назвал Одессу и Николаев целями "специальной военной операции", обосновывая это созданием "зоны безопасности" для защиты новых территорий и Черноморского флота. В Госдуме отмечают, что вопрос включения украинских регионов в состав России должны решать местные жители.

Related video

По информации российских СМИ, во время брифинга 30 августа в кабинете начальника Генштаба Валерия Герасимова привлекла внимание карта, на которой юг Украины, включая Николаевскую и Одесскую области, обозначен как часть РФ...

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в комментарии изданию "Подъём" пояснил, что на карте изображена "зона безопасности", которая призвана защитить российские регионы от обстрелов, в том числе для Черноморского флота.

"Мы должны полностью обеспечить безопасность тех субъектов Российской Федерации, которые по Конституции входят в состав страны, и создать зону безопасности. Это, в частности, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Эта территория соответствует целям нашей специальной военной операции, которые сейчас проводятся. Границы зоны безопасности варьируются в зависимости от того, какие артиллерийские и реактивные системы находятся в ВСУ", — отметил Соболев.

Он также отметил, что окончательное решение о включении этих территорий в состав России должно определяться самими жителями соответствующих областей.

Напомним, что недавно во время подведения итогов летнего наступления РФ внимание привлекла карта фронта в кабинете Главнокомандующего ВС РФ Валерия Герасимова, которая, по наблюдениям OSINT-исследователя D'Mithridates, существенно отличалась от реальной линии фронта. Аналитик сравнил ее с картой украинского проекта DeepState и отметил, что на карте Генштаба РФ "серые зоны", где контроль не установлен или где недавно были бои, обозначают как территории под полным контролем российских войск. В частности, на ней показаны под контролем РФ южные окраины Покровска и участок возле Доброполья, хотя на самом деле эти районы остаются под контролем Украины.

Более того, 1 сентября Фокус писал, что на той же карте журналисты заметили, что РФ обозначила под контролем весь юг Украины. Линия разграничения на ней проходит за пределами Днепра и простирается по административным границам Одесской и Николаевской областей, а также включает Запорожскую область с областным центром, Харьковскую область с Харьковом и Херсон.