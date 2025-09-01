"Присоединили" Одессу, Николаев, Харьков, Запорожье, Херсон: РФ показала карту оккупации, — росСМИ (фото)

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов выступил с итогами военной кампании в Украине, а за его спиной заметили карту оккупации чужих территорий. Россияне показали, что планируют оккупировать семь украинских областей полосой от Одессы до Харькова.

Карта за спиной российского военного командования может показывать цели Кремля по оккупации Украины, написал в соцсети X российский журналист Ярослав Трофимов, работающего на медиа The Wall Street Journal. В заметке отмечается, что планы РФ охватывают "половину страны, включая Харьков и Одессу".

Сообщение Трофимова появилось днем 1 сентября, через два дня после выступления Герасимова. Журналист обратил внимание на карту, которая висела на стене. РосСМИ "Агентство. Новости" уточнило, что объект — за спиной начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского.

Наступление РФ — скриншот выступления Герасимова с итогами боев в Украине Фото: Скриншот

В заметке привели скриншот видеозаписи, и отметили, что РФ "присоединила" к себе весь юг Украины. Видим, что линия разграничения не остановилась по Днепру, а пошла дальше по административным границам Одесской и Николаевской областей. Кроме того, в район оккупации попала полностью Запорожская область с включенным областным центром, а также Харьковская область — с Харьковом. Херсон — также в оккупации, показывает карта Генштаба ВС РФ.

Наступление РФ — украинские области на карте Герасимова Фото: Скриншот

РосСМИ создало инфографику на основе скриншотов видео с Герасимовым. На картинке — семь оккупированных областей (Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская) и восьмой регион — Крым.

Наступление РФ — сколько украинских областей хочет оккупировать Кремль Фото: Агентство. Новости

