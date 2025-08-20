Территории в обмен на мир: что бойцы ВСУ думают о территориальных уступках России

Потеря Донецкой области, района, который сильно укреплен против России, откроет россиянам новые направления для дальнейшего продвижения — Харьков, Днепр, Запорожье, которые не являются хорошо укрепленными, считают украинские военные.

Related video

Украинские военные на передовой не верят в защиту союзников Украины от России и не желают отдавать России территории, за защиту которых было отдано столько жизней. Об этом пишет издание The Guardian, журналисты которого пообщались с бойцами на передовой.

Бойцы признаются, что не следят за политическими новостями, но особенно не доверяют президенту США Дональду Трампу, потому что считают, что он поддерживает Россию.

Так, например, Денис Брижатый, командир батальона, 32-летний бывший студент юридического факультета, говорит, что он "вне политики", когда его спрашивают, есть ли цена, которую Украина должна заплатить за обеспечение мира. Он считает, что передача остальной части Донецкой области по требованию президента России Владимира Путина, может стать долгосрочной катастрофой для Украины.

"Потеря Донецкой области, района, который сильно укреплен против России, просто откроет новые направления для дальнейшего продвижения — Харьков, Днепр, Запорожье, которые не являются хорошо укрепленными. Это будет огромная и ужасная потеря позиций", — предупреждает командующий.

The Guardian отмечает, что украинская армия не считает себя близкой к поражению. Боец с позывным "Пума", родом из оккупированного Россией Луганска, выжил после двух ранений в грудь во время разведывательной операции в 2016 году, его жизнь спас бронежилет. Он продолжает участвовать в самой опасной форме разведки против российских захватчиков: на земле.

"Пума" говорит, что считает дипломатические переговоры отвлекающим фактором. Другой коллега, "Оптимус", более прямолинеен.

"Какой смысл отдавать Донецкую область России? После всех жертв, которые мы принесли, людей, которых мы потеряли? Если бы мы собирались это сделать, мы могли бы сделать это в самом начале войны", — говорит "Оптимус".

Обмен территориями — детали

Напомним, что во время визита в Вашингтон президент Владимир Зеленский не исключал возможности территориальных уступок, но в то же время подчеркнул Дональду Трампу на соблюдении норм Конституции Украины.

Владимир Зеленский ранее четко обозначал "красную линию": Россия не получит территории, находящиеся под контролем Украины.