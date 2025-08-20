Території в обмін на мир: що бійці ЗСУ думають про територіальні поступки Росії

Втрата Донецької області, району, який сильно укріплений проти Росії, відкриє росіянам нові напрямки для подальшого просування – Харків, Дніпро, Запоріжжя, які не є добре укріпленими, вважають українські військові.

Related video

Українські військові на передовій не вірять у захист союзників України від Росії і не бажають віддавати Росії території, за захист яких було віддано стільки життів. Про це пише видання The Guardian, журналісти якого поспілкувалися з бійцями на передовій.

Бійці зізнаються, що не стежать за політичними новинами, але особливо не довіряють президенту США Дональду Трампу, бо вважають, що він підтримує Росію.

Так, наприклад, Денис Брижатий, командир батальйону, 32-річний колишній студент юридичного факультету, каже, що він "поза політикою", коли його запитують, чи є ціна, яку Україна повинна заплатити за забезпечення миру. Він вважає, що передача решти Донецької області на вимогу президента Росії Володимира Путіна, може стати довгостроковою катастрофою для України.

"Втрата Донецької області, району, який сильно укріплений проти Росії, просто відкриє нові напрямки для подальшого просування – Харків, Дніпро, Запоріжжя, які не є добре укріпленими. Це буде величезна та жахлива втрата позицій", – попереджає командувач.

The Guardian зазначає, що українська армія не вважає себе близькою до поразки. Боєць з позивним "Пума", родом з окупованого Росією Луганська, вижив після двох поранень у груди під час розвідувальної операції у 2016 році, його життя врятував бронежилет. Він продовжує брати участь у найнебезпечнішій формі розвідки проти російських загарбників: на землі.

"Пума" говорить, що вважає дипломатичні переговори відволікаючим фактором. Інший колега, "Оптимус", більш прямолінійний.

"Який сенс віддавати Донецьку область Росії? Після всіх жертв, які ми принесли, людей, яких ми втратили? Якби ми збиралися це зробити, ми могли б зробити це на самому початку війни", — говорить "Оптимус".

Обмін територіями — деталі

Нагадаємо, що під час візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський не виключав можливості територіальних поступок, але водночас наголосив Дональду Трампу на дотриманні норм Конституції України.

Володимир Зеленський раніше чітко позначав "червону лінію": Росія не отримає території, що перебувають під контролем України.