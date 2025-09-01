Підтримайте нас RU
"Приєднали" Одесу, Миколаїв, Харків, Запоріжжя, Херсон: РФ показала карту окупації, — росЗМІ (фото)

Росіяни показали карту з новими окупованими частинами України
Валерій Герасимов виступив з підсумками війни в Україні (ілюстративне фото) | Фото: Скриншот

Начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов виступив з підсумками військової кампанії в Україні, а за його спиною помітили карту окупації чужих територій. Росіяни показали, що планують окупувати сім українських областей смугою від Одеси до Харкова.

Карта за спиною російського військового командування може показувати цілі Кремля по окупації України, написав у соцмережі X російський журналіст Ярослав Трофімов, який працює на медіа The Wall Street Journal. У дописі зауважується, що плани РФ охоплюють "половину країни, включаючи Харків та Одесу".

Повідомлення Трофімова з'явилось вдень 1 вересня, через два дні після виступу Герасимова. Журналіст звернув увагу на карту, яка висіла на стіні. РосЗМІ "Агентство. Новости" уточнило, що об'єкт — за спиною начальника головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ Сергія Рудського.

Герасимов під час виступу 30 серпня показав карту окупації України
Наступ РФ - скриншот виступу Герасимова з підсумками боїв в Україні
Фото: Скриншот

У дописі навели скриншот відеозапису, і зауважили, що РФ "приєднала" до себе весь південь України. Бачимо, що лінія розмежування не спинилась по Дніпру, а пішла далі по адміністративних межах Одеської та Миколаївської областей. Крім того, у район окупації потрапила повністю Запорізька область з включеним обласним центром, а також Харківська область — з Харковом. Херсон — також окупації, показує карта Генштабу ЗС РФ.

Вісім українських областей на карті Герасимова 30 серпня
Наступ РФ - українські області на карті Герасимова
Фото: Скриншот

РосЗМІ створило інфографіку на основі скриншотів відео з Герасимовим. На зображенні — сім окупованих областей (Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська) та восьмий регіон — Крим.

Кремль показав карту окупації третини регіонів України
Наступ РФ - скільки українських областей хоче окупувати Кремль
Фото: Агентство. Новости

