"Приєднали" Одесу, Миколаїв, Харків, Запоріжжя, Херсон: РФ показала карту окупації, — росЗМІ (фото)

Начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов виступив з підсумками військової кампанії в Україні, а за його спиною помітили карту окупації чужих територій. Росіяни показали, що планують окупувати сім українських областей смугою від Одеси до Харкова.

Карта за спиною російського військового командування може показувати цілі Кремля по окупації України, написав у соцмережі X російський журналіст Ярослав Трофімов, який працює на медіа The Wall Street Journal. У дописі зауважується, що плани РФ охоплюють "половину країни, включаючи Харків та Одесу".

Повідомлення Трофімова з'явилось вдень 1 вересня, через два дні після виступу Герасимова. Журналіст звернув увагу на карту, яка висіла на стіні. РосЗМІ "Агентство. Новости" уточнило, що об'єкт — за спиною начальника головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ Сергія Рудського.

Наступ РФ - скриншот виступу Герасимова з підсумками боїв в Україні Фото: Скриншот

У дописі навели скриншот відеозапису, і зауважили, що РФ "приєднала" до себе весь південь України. Бачимо, що лінія розмежування не спинилась по Дніпру, а пішла далі по адміністративних межах Одеської та Миколаївської областей. Крім того, у район окупації потрапила повністю Запорізька область з включеним обласним центром, а також Харківська область — з Харковом. Херсон — також окупації, показує карта Генштабу ЗС РФ.

Наступ РФ - українські області на карті Герасимова Фото: Скриншот

РосЗМІ створило інфографіку на основі скриншотів відео з Герасимовим. На зображенні — сім окупованих областей (Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська) та восьмий регіон — Крим.

Наступ РФ - скільки українських областей хоче окупувати Кремль Фото: Агентство. Новости

Новина доповнюється…