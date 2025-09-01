Одеса та Миколаїв стали цілями "СВО": які ще території планує окупувати РФ

Російський посадовець назвав Одесу та Миколаїв цілями "спеціальної військової операції", обґрунтовуючи це створенням "зони безпеки" для захисту нових територій та Чорноморського флоту. У Держдумі наголошують, що питання включення українських регіонів до складу Росії мають вирішувати місцеві жителі.

За інформацією російських ЗМІ, під час брифінгу 30 серпня у кабінеті начальника Генштабу Валерія Герасимова привернула увагу карта, на якій південь України, включно з Миколаївською та Одеською областями, позначено як частину РФ..

Член комітету Держдуми з оборони Віктор Соболєв у коментарі виданню "Подъём" пояснив, що на карті зображено "зону безпеки", яка покликана захистити російські регіони від обстрілів, зокрема для Чорноморського флоту.

"Ми повинні повністю забезпечити безпеку тих суб’єктів Російської Федерації, які по Конституції входять до складу країни, і створити зону безпеки. Це, зокрема, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області. Ця територія відповідає цілям нашої спеціальної військової операції, які нині проводяться. Межі зони безпеки варіюються залежно від того, які артилерійські та реактивні системи перебувають у ЗСУ", — зазначив Соболєв.

Він також зазначив, що остаточне рішення щодо включення цих територій до складу Росії має визначатися самими мешканцями відповідних областей.

Нагадаємо, що нещодавно під час підбиття підсумків літнього наступу РФ увагу привернула карта фронту у кабінеті Головнокомандувача ЗС РФ Валерія Герасимова, яка, за спостереженнями OSINT-дослідника D'Mithridates, суттєво відрізнялася від реальної лінії фронту. Аналітик порівняв її з картою українського проєкту DeepState і зазначив, що на карті Генштабу РФ "сірі зони", де контроль не встановлений або де недавно були бої, позначають як території під повним контролем російських військ. Зокрема, на ній показані під контролем РФ південні околиці Покровська та ділянка біля Добропілля, хоча насправді ці райони залишаються під контролем України.

Ба більше, 1 вересня Фокус писав, що на тій же карті журналісти помітили, що РФ позначила під контролем увесь південь України. Лінія розмежування на ній проходить за межами Дніпра і простягається по адміністративних кордонах Одеської та Миколаївської областей, а також включає Запорізьку область з обласним центром, Харківську область із Харковом та Херсон.