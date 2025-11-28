У РФ під Оренбургом "грюкнула" невідома ракета, випустивши хмару отруйного диму: що відомо

Вибух стався на ракетній базі в місті Ясний під Оренбургом, після чого в небо здійнявся дим дивного кольору. Досі невідомо, що за ракета вибухнула, але OSINTери зробили низку припущень.

У соцмережах з'явилося нове відео з вибуху російської ракети. Чітко видно, як вона злітає в повітря, а потім випускає хмару багряно-фіолетового кольору і падає каменем донизу. Далі з'являється грибоподібна хмара. А тим часом місцевим жителям повідомили, що стався "хлопок". Фокус зібрав усе, що відомо.

"Хлопок" стався за сто км від Орська

Місцеве видання "Урал56.ру" з посиланням на жителів Ясного повідомило про "хлопок" і "незрозумілий дим". Пізніше це саме видання заявило, що за словами Єдиної чергово-диспетчерської служби РФ, евакуювати жителів Ясного через незрозумілий дим не будуть, тому що "загрози населенню немає, гранично-допустима концентрація в нормі".

"В уряді Оренбурзької області нам також повідомили, що інформації щодо евакуації населення немає. З приводу інших питань рекомендували звернутися до Міноборони", — заявили журналісти.

При цьому в коментарях заявляють, що вулицями їздять машини МНС, закликаючи зачиняти вікна і не виходити на вулицю. І це не в Ясному, а в Орську, який розташований за 110 км від місця вибуху. До Оренбурга — близько 400 км. А до кордону з Казахстаном — близько 100 км. У самому Ясному повідомляють, що вибух був настільки сильним, що пошкодив вікна в будинках, розташованих поруч із базою.

Місцеві жителі повідомляють про те, що МНС не рекомендує відчиняти вікна

Офіційних коментарів щодо причини вибуху поки що не було.

На сервісі відображення пожеж NASA FIRMS видно загоряння в районі полігону.

Водночас українське військове видання Defense Express зазначає, що колір диму, який видно на кадрах після вибуху, характерний тільки для ракет, що використовують токсичне паливо, відоме як "гептил" або "аміл".

Гептил має сильну токсичну і мутагенну дію, а у великих концентраціях смертельно небезпечний.

У Defense Express припускають, що в Ясному відбулися невдалі випробування "Сармата": ракета впала майже одразу після запуску і вибухнула.

Портал MilitaryRussia, зі свого боку, пише, що з полігону в Ясному, ймовірно, був виконаний невдалий пуск ракети Р-36М2 "Воєвода". Інший варіант — пуск ракети "Сармат", яка може застосовуватися з шахтних пускових установок ракет "Воєвода".

Якщо в Ясному було запущено "Воєводу", то фіолетовий будинок може виявитися дуже токсичним, пояснив The Insider аналітик ракетних пусків Георгій Трішкін.

За його словами, міг бути викид тетраоксиду діазоту, який використовується в цій ракеті. У Росії його заведено називати "амілом", він використовується як окислювач із гідразином. Це самозаймиста пара, яка зберігається при кімнатній температурі і горить при контакті один з одним.

Тетраоксид діазоту — токсична і вкрай небезпечна хімічна речовина. Під час контакту з повітрям вона частково розпадається на буро-коричневий газ NO₂. Саме тому хмари при викиді тетраоксиду діазоту зазвичай рудо-коричневі або фіолетово-бурі.

Згідно зі ще однією версією, вибух міг бути пов'язаний із запуском ракети УР-100H, оснащеної блоком "Авангард".

Місто Ясний і база ракетних військ — що відомо

У місті Ясний розташовані база ракетних військ, а також космодром, звідки можуть запускати ракети наземного базування великої дальності, включно з тими, які оснащені ядерними боєголовками. У 2023 році Ясненське ракетне з'єднання почали переозброювати на гіперзвуковий ядерний комплекс "Авангард".

Полігон "Ясний" розташований поруч із Казахстаном

Нагадаємо, Фокус одним із перших написав про вибух під Оренбургом. Тоді експерти припустили, що у росіян стався "хлопок" ракети "Сармат".

Ще у вересні 2024 року ЗС РФ проводили випробування ракети "Сармат", але вона вибухнула прямо в шахті. На супутникових фото з місця інциденту показали воронку діаметром 62 м. Згідно з даними OSINTеров, загинув персонал, який займався пуском.