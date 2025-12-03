ЗС РФ атакували Кривий Ріг "Іскандером": постраждала трирічна дівчинка (фото)

У Кривому Розі Дніпропетровської області ЗС РФ атакували адмінбудівлю ракетою типу "Іскандер-М".

Унаслідок атаки пошкоджено будівлі, у багатьох багатоповерхівках вибито вікна, а також є поранена жінка, написав у мережі мер міста Олександр Вілкул.

"Штаб розгортаємо у школі навпроти будівлі влучення. Попередньо одна жінка поранена, не важка. Пожежу ліквідовано. Усі працюємо на місці", — ідеться в публікації.

Тривогу в місті було оголошено о 17:42 через загрозу балістики з Криму, а вже о 17:45 у місті прогримів вибух.

У місцевих пабліках жителі Кривого Рогу публікують результати прильоту: вирва, вибите скло, зруйнована будівля.

В Telegram-каналі "Свої. Кривий Ріг" очевидці опублікували фото розбитих всередину шибок у дитячій кімнаті. Маму та її однорічну дитину врятувало тільки те, що в момент прильоту вони були в іншій кімнаті.

Відео дня

"Малюк не може заспокоїться", — додав автор поста.

Пізніше т.в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомив, що, за оновленими даними, у Кривому Розі відомо про трьох постраждалих. Серед них — трирічна дівчинка. Двох жінок, яким 28 і 87 років, госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, у Харкові 3 грудня прогримів вибух, унаслідок якого загинула людина.

Також повідомлялося, що ЗС РФ вдарили по Кривому Рогу КАБами.