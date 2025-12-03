ВС РФ атаковали Кривой Рог "Искандером": пострадала трехлетняя девочка (фото)

В Кривом Роге Днепропетровской области ВС РФ атаковали админздание ракетой типа "Искандер-М".

В результате атаки повреждены здания, во многих многоэтажках выбиты окна, а также есть раненая женщина, написал в сети мэр города Александр Вилкул.

"Штаб разворачиваем в школе напротив здания попадания. Предварительно одна женщина ранена, не тяжела. Пожар ликвидирован. Все работаем на месте", – говорится в публикации.

Тревога в городе была объявлена в 17:42 из-за угрозы балисстики из Крыма, а уже в 17:45 в городе прогремел взрыв.

В местных пабликах жители Кривого Рога публикуют результаты прилета: воронка, выбитые стекла, разрушенное здание.

В Telegram-канале "Свои. Кривой Рог" очевидцы опубликовали фото разбитых внутрь оконные стекол в детской комнате. Маму и ее годовалого ребенка спасло только то, что в момент прилета они были в другойт комнате.

"Малыш не может успокоится", – добавил автор поста.

Позже врио Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что, по обновленным данным, в Кривом Роге известно о трех пострадавших. Среди них – трехлетняя девочка. Двух женщин, которым 28 и 87 лет, госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, в Харькове 3 декабря прогремел взрыв, в результате которого погиб человек.

Также сообщалось, что ВС РФ ударили по Кривому Рогу КАБами.