"Може бути протистояння": Зеленський розкрив, чому Китай не хоче завершення війни в Україні

Китаю не вигідна слабка Росія, яка програє війну, бо у Пекіна велике економічне й дипломатичне протистояння зі США.

Китай має вплив на Росію та зокрема на її президента Володимира Путіна, проте не використовує його, заявив в коментарі журналістам президент України Володимир Зеленський, пише УНІАН.

"Китай — міцна країна, міцна економіка, а найголовніше, у нашому випадку — це вплив, який Китай точно має на Росію, особисто на Путіна. Але при всій повазі до народу Китаю, до історії, до культури, ми повинні чесно сказати — я не бачу щоби Китаю було вигідно закінчення цієї війни", — сказав Зеленський.

Він пояснив це зокрема тим, що, згідно з новою стратегією національної безпеки США, Америка та Китай є двома полюсами, двома великими державами і великими економіками, а відтак між ними простежується велике протистояння.

"Це не значить, що це війна. Може бути протистояння будь-яке — дипломатичне, економічне. Це відбувається і сьогодні. Китаю невигідна слабка Росія. Росія, яка програла в цьому форматі", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що через ці обставини страждає український народ.

"Якщо Китаю не вигідно зупинити Росію… це значить, що йде продовження війни. Це не значить, що Китай прямо зброєю підтримує Росію, але точно не підтримує зупинку цієї війни", — наголосив Зеленський.

