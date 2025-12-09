Таїланд воює з Камбоджею на українських танках і не збирається зупинятися

Таїланд і Камбоджа воюють уже другий день. Перемир'я, досягнуте за посередництва Трампа в липні, опинилося під загрозою, оскільки Таїланд заявив, що мета послабити військовий потенціал сусіда ще не досягнута.

Запекла прикордонна війна між Таїландом і Камбоджею триває другий день і 9 грудня поширилася на нові фронти, оскільки обидві країни звинуватили одна одну в обстрілах цивільних районів, а Бангкок пообіцяв продовжити заплановані військові операції, повідомляє Reuters.

Прикордонна війна Камбоджі та Таїланду не закінчується

Примітно, що Таїланд використовує українські танки БМ "Оплот-Т". Це була партія з 49 машин, які Україна поставила ще 2011 року. І вони в строю досі.

Головний радник прем'єр-міністра Камбоджі Хун Манет повідомив, що його країна "готова до переговорів у будь-який час", проте міністр закордонних справ Таїланду заявив, що не бачить потенціалу для переговорів, додавши, що ситуація не сприяє посередництву третьої сторони.

Армія Таїланду заявила, що тайські танки обстріляли з гармат прикордонний комплекс казино, який армія Камбоджі використовувала як склад зброї, тоді як винищувачі другий день поспіль завдавали авіаударів по об'єктах, які, за словами ВПС, були стратегічними військовими об'єктами.

У Бангкоку заявили, що воюватимуть і далі

Таїланд ясно дав зрозуміти, що його намір — підірвати можливості свого сусіда з проведення атак. У понеділок високопоставлений генерал заявив, що мета армії — "надовго послабити військовий потенціал Камбоджі".

Міністерство оборони Камбоджі заявило у вівторок, що у його військ не було іншого вибору, окрім як вдатися до оборонних дій, звинувативши Таїланд у "безладних і жорстоких обстрілах цивільних житлових районів" артилерійськими снарядами. Бангкок відкинув ці звинувачення.

Держсекретар США Марко Рубіо у своїй заяві закликав до негайного припинення бойових дій і поновлення заходів із деескалації, узгоджених на жовтневому саміті в присутності Трампа.

Війна Камбоджі та Таїланду — що відомо про ескалацію у 2025 році

Бої стали найінтенсивнішими з моменту п'ятиденного обміну обстрілами з важкої артилерії в липні 2025 року, що став найзапеклішим зіткненням у новітній історії, коли щонайменше 48 людей загинули і 300 000 були змушені покинути свої домівки до того, як Дональд Трамп втрутився й уклав угоду про припинення вогню.

Палаюча заправка в Таїланді після обстрілу

Обидві країни заявили про евакуацію сотень тисяч людей із прикордонних районів. Міністерство оборони Камбоджі повідомило, що з 8 грудня загинули дев'ять мирних жителів і 20 дістали серйозні поранення, тоді як офіційні особи Таїланду заявили про загибель чотирьох військовослужбовців і поранення 29 осіб.

Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул відкинув можливість діалогу і заявив, що у військових є місія, яку вони мають виконати.

"Ми не можемо зараз зупинятися. Ми вже дали збройним силам обіцянку, що вони зможуть повною мірою виконати заплановані операції", — заявив Анутін журналістам.

Напруженість загострилася після того, як Таїланд минулого місяця призупинив заходи з деескалації, включно з виведенням військ і важкого озброєння, а також звільненням камбоджійських військовополонених, після того, як тайський солдат підірвався на міні. Таїланд заявляє, що ця міна була однією з декількох, нещодавно встановлених Камбоджею, яка відкидає ці звинувачення.

9 грудня бої спалахнули в нових місцях уздовж кордону протяжністю 817 км, що простягається від лісистих пагорбів на кордоні з Лаосом до мальовничих прибережних районів, де, за словами тайських військових, під керівництвом ВМС проводять операції з вигнання камбоджійських солдатів.

У заяві йдеться про те, що Камбоджа використовувала безпілотники для скидання бомб і обстріляла противника артилерією і ракетами.

Трамп заявляв, що він "зупинив" війну між Таїландом і Камбоджею Фото: FOX News

Нагадаємо, раніше Фокус докладно писав про те, чому ворогують Таїланд і Камбоджа і чому навіть "миротворцю" Дональду Трампу не вдається погасити цей конфлікт.

А генерали з Бангкока взагалі вважають, що мирна угода, укладена в жовтні 2025 року, позбавила Таїланд стратегічної переваги на полі бою, а домовленості нав'язав Трамп, і вони жодним чином не вирішили проблеми зі спірними територіями.