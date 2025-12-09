Таиланд воюет с Камбоджей на украинских танках и не собирается останавливаться

Таиланд и Камбоджа воюют уже второй день. Перемирие, достигнутое при посредничестве Трампа в июле, оказалось под угрозой, так как Таиланд заявил, что цель ослабить военный потенциал соседа еще не достигнута.

Ожесточенная пограничная война между Таиландом и Камбоджей продолжается второй день и 9 декабря распространилась на новые фронты, поскольку обе страны обвинили друг друга в обстрелах гражданских районов, а Бангкок пообещал продолжить запланированные военные операции, сообщает Reuters.

Пограничная война Камбоджи и Таиланда не заканчивается

Примечательно, что Таиланд использует украинские танки БМ "Оплот-Т". Это была партия из 49 машин, которые Украина поставила еще в 2011 году. И они в строю до сих пор.

Главный советник премьер-министра Камбоджи Хун Манет сообщил, что его страна "готова к переговорам в любое время", однако министр иностранных дел Таиланда заявил, что не видит потенциала для переговоров, добавив, что ситуация не способствует посредничеству третьей стороны.

Армия Таиланда заявила, что тайские танки обстреляли из орудий приграничный комплекс казино, который использовался армией Камбоджи в качестве склада оружия, в то время как истребители второй день подряд наносили авиаудары по объектам, которые, по словам ВВС, были стратегическими военными объектами.

В Бангкоке заявили, что будут воевать и дальше

Таиланд ясно дал понять, что его намерение — подорвать возможности своего соседа по проведению атак. В понедельник высокопоставленный генерал заявил, что цель армии — "надолго ослабить военный потенциал Камбоджи".

Министерство обороны Камбоджи заявило во вторник, что у его войск не было иного выбора, кроме как предпринять оборонительные действия, обвинив Таиланд в "беспорядочных и жестоких обстрелах гражданских жилых районов" артиллерийскими снарядами. Бангкок отверг эти обвинения.

Госсекретарь США Марко Рубио в своем заявлении призвал к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению мер по деэскалации, согласованных на октябрьском саммите в присутствии Трампа.

Война Камбоджи и Таиланда – что известно об эскалации в 2025 году

Бои стали самыми интенсивными с момента пятидневного обмена обстрелами из тяжелой артиллерии в июле 2025 года, который стал самым ожесточенным столкновением в новейшей истории, когда по меньшей мере 48 человек погибли и 300 000 были вынуждены покинуть свои дома до того, как Дональд Трамп вмешался и заключил соглашение о прекращении огня.

Горящая заправка в Таиланде после обстрела

Обе страны заявили об эвакуации сотен тысяч человек из приграничных районов. Министерство обороны Камбоджи сообщило, что с 8 декабря погибли девять мирных жителей и 20 получили серьезные ранения, в то время как официальные лица Таиланда заявили о гибели четырех военнослужащих и ранениях 29 человек.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул исключил возможность диалога и заявил, что у военных есть миссия, которую они должны выполнить.

"Мы не можем сейчас останавливаться. Мы уже дали вооруженным силам обещание, что они смогут в полной мере выполнить запланированные операции" — заявил Анутин журналистам.

Напряженность накалилась после того, как Таиланд в прошлом месяце приостановил меры по деэскалации, включая вывод войск и тяжелого вооружения, а также освобождение камбоджийских военнопленных, после того, как тайский солдат подорвался на мине. Таиланд заявляет, что эта мина была одной из нескольких, недавно установленных Камбоджей, которая отвергает эти обвинения.

9 декабря бои вспыхнули в новых местах вдоль границы протяженностью 817 км, которая простирается от лесистых холмов на границе с Лаосом до живописных прибрежных районов, где, по словам тайских военных, под руководством ВМС проводятся операции по изгнанию камбоджийских солдат.

В заявлении говорится, что Камбоджа использовала беспилотники для сброса бомб и обстреляла противника артиллерией и ракетами.

Трамп заявлял, что он "остановил" войну между Таиландом и Камбоджей Фото: FOX News

Напомним, ранее Фокус подробно писал о том, почему враждуют Таиланд и Камбоджа и почему даже "миротворцу" Дональду Трампу не удается погасить этот конфликт.

А генералы из Бангкока и вовсе считают, что мирное соглашение, заключенное в октябре 2025 года, лишило Таиланд стратегического преимущества на поле боя, а договоренности были навязаны Трампом и никак не решили проблемы со спорными территориями.