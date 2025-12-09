Война Таиланда и Камбоджи: кто первый возобновил стрельбу и что произошло с "мирным соглашением" (видео)

Война Таиланда и Камбоджи возобновилась через месяц после того, как обе страны подписали мирное соглашение с участием президента США Дональда Трампа. При этом военные Таиланда намерены продолжать боевые действия, а гражданские власти не полностью контролируют ситуацию, написали медиа.

Генералы из Бангкока считают, что мирное соглашение, заключенное в октябре 2025 года, лишило Таиланд стратегического преимущества на поле боя, рассказали на портале Al Jazeera. При этом отмечается, что договоренности были навязаны Трампом и никак не решили проблемы со спорными территориями.

Война Таиланда и Камбоджи — события 9 декабря

О боях на границе Таиланда говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Минобороны Камбоджи, которое появилось днем 9 декабря. Отмечается, что произошло нападение войск Таиланда, которые перешли границу и заняли населенный пункт на чужой территории. Камбоджа не будет отвечать, поскольку пытается соблюсти режим прекращения огня, заключенного при содействии Трампа.

"Акты военной агрессии, совершенные тайскими вооруженными силами, нарушили режим прекращения огня и Совместную декларацию, подписанную между Камбоджей и Таиландом. Начиная с 7 декабря 2025 года и до сегодняшнего дня, нападение продолжается уже три дня", — говорится в заявлении.

Между тем появилась информация о действиях армии Таиланда. Указывалось, что нанесли авиаудар после того, как камбоджийские военные якобы обстреляли тайцев с той стороны границы.

"ВВС Таиланда заявили, что истребители F-16 нанесли авиаудар по камбоджийским войскам поздно днем в Чонг Бок, провинция Убонратчатхани", — написало в X медиа Khaosod.

На карте Liveuamap обозначены три участка, в которых перешла в наступление армия Таиланда или где зафиксировали стрельбу. Речь идет о коммуне Тхмар Да (провинция Пурсат, крайний западный участок), провинция Са Кео (в центре), Чонг-Боку (провинция Убонратчатхани, крайний восток).

Война Таиланда и Камбоджи — бои по состоянию на 9 декабря Фото: liveuamap

События в Таиланде и Камбодже в декабре 2025 года

8 декабря стало известно о стрельбе: медиа писали, что, вероятно, возобновилась война Таиланда и Камбоджи. На видео с места событий показали машину РСЗО, которая стала посреди автотрассы на глазах у водителей и стреляла по противнику. Тем временем другая сторона нанесла авиаудары по позициям: погиб один военный, получили ранения четверо.

9 декабря противостояние продолжилось. Камбоджа заявила, что пока воздерживается от ответа. Тем временем Таиланд перешел в наступление и добрался до села по ту сторону границы: населенный пункт оккупировали и начали разметку новой линии разграничения.

Что произошло на границе Таиланда и Камбоджи летом 2025 года

24 июля 2025 года медиа сообщили о стрельбе на границе между двумя странами. Война Таиланда и Камбоджи началась из-за спорного участка территории — местности возле храма Та Муен Том. Власти обеих стран заявили о провокациях на границе: стороны применяли РСЗО, артиллерию, авиацию. При этом правительство Таиланда заявило, что перед этим на спорном участке дважды подрывались на минах тайские военные. После этого тайский F-16 выпустил ракеты по позициям камбоджийских военных: погибло 12 человек, из них — один солдат, остальные — гражданские. Впоследствии стрельба охватила границы в шести провинциях: на фото и видео с места боев в армии Таиланда заметили Т-84 "Оплот".

К конфликту Таиланда и Камбоджи присоединился президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома позвонил лидерам враждующих стран и пригрозил, что подойдет пошлины на торговлю с американцами. Под давлением Трампа, вероятно, было объявлено перемирие и прекращение огня. 26 октября 2025 года представители Таиланда и Камбоджи торжественно подписали мирное соглашение. Рядом стоял лично Трамп и глава азиатского международного сообщества. Согласно тексту соглашения, стороны согласились не стрелять друг в друга. О том, решены ли причины конфликта, медиа не сообщали.

