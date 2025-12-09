Армия Таиланда начала бои на границе: какие действия Камбоджи после остановки перемирия (фото)

Таиланд продолжил боевые действия против Камбоджи и подразделение военных на бронемашине пересекло границу, заняв село на чужой территории. При этом в Камбодже продолжают воздерживаться от стрельбы и уверяют, что не начинали конфликта.

Обе страны, и Таиланд, и Камбоджа, заверили, что защищают суверенитет, и обвиняют друг друга в нарушении перемирия, заключенного летом 2025 года с участием президента США Дональд Трампа. При этом представитель Камбоджи Хун Сен заявил, что его страна сделала паузу в 24 часа, прежде чем ответить противнику, написало агентство Reuters. В свою очередь, Таиланд перешел в наступление и уверяет, что вскоре выгонит камбоджийских солдат с оккупированных территорий.

Агентство собрало заявления топ-чиновников Таиланда и Камбоджи относительно конфликта на границе. Хун Сен (Камбоджа) сообщил, что камбоджийская армия сначала дала возможность гражданским выехать из мест потенциальных боев, и только потом начали контратаки. По словам топ-чиновника, армия имеет крепкие бункеры и оружие, чтобы дать отпор нападающим.

"Камбодже нужен мир, но Камбоджа вынуждена контратаковать, чтобы защитить свою территорию", — написал он на странице Facebook.

Между тем представитель Министерства обороны Таиланда контр-адмирал Сурасант Конгсири во время брифинга для медиа заявил, что его страна "решительно настроена защитить суверенитет". Конгсири сообщил, что Камбоджа использует артиллерию, ракетные установки и дроны. Чтобы защититься, Таиланд начал спецоперацию в пяти приграничных провинциях и вскоре выгонит оккупантов из провинции Трат, сказал контр-адмирал.

На карте Reuters обозначены два региона на границе между Камбоджей и Таиландом, на которых происходят боевые столкновения. Ориентировочно, ими охвачено около 200 км границы: от, условно, Thma Daun на западе до Choam Kong на востоке (населенные пункты Камбоджи, страна к югу от Таиланда).

Таиланд и Камбоджа — карта столкновений по состоянию на 8 декабря Фото: Reuters

Таиланд и Камбоджа — что происходит

На странице Facebook Министерства обороны Камбоджи утром 9 декабря появилось заявление, что страна готова придерживаться принципов перемирия, но только после того, как решит проблемы с таиландскими военными. Между тем медиа Thai Surround опубликовало фото на границе Бан Нонг Я Каеу. На фото — бронемашина и таиландские солдаты, которые участвуют в "операции по восстановлению суверенитета".

"1-й армейский регион Таиланда перешел на территорию Камбоджи. Оперативная группа "Бурафа" захватила деревню Пайрачан и сейчас устанавливает оборонительные линии из колючей проволоки", — сообщило медиа Khaosod, добавив, что происходит эвакуация из провинции Трат.

Отметим, 8 декабря Фокус писал о возобновлении столкновений между Камбоджей и Таиландом. Стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия. Среди прочего, представитель таиландской армии Винтай Сувари заявил, что соседняя страна провела ракетную атаку, в результате которой погиб один военный, а четверо получили ранения.

Между тем летом между Таиландом и Камбоджей началась война, но президент США Дональд Трамп позвонил руководителям обеих стран и договорился о прекращении огня и перемирии. В октябре заключили мирное соглашение: свидетелем подписания был глава Белого дома. "Мирное соглашение Трампа" просуществовало месяц, а после этого возобновились столкновения.

Напоминаем, 5 декабря Трампу вручили "премию мира" за завершение почти десяти войн на планете: премию учредила футбольная организация ФИФА.