Таиланд и Камбоджа обменялись ударами, есть погибшие и раненые: что произошло с "миром Трампа" (видео)

Таиланд нанес авиаудары по военным целям вдоль спорной границы с Камбоджей. Причина удара — ответ на аналогичные действия Камбоджи, когда военные соседней страны ударили ракетами. Таиланд и Камбоджа обвиняют друг друга в нарушении перемирия, заключенного при посредничестве президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. На видео с места событий — удар по трехэтажному зданию, у которого снесло крышу после попадания.

Возобновление боевых действий между Таиландом и Камбоджей произошло в провинции Убонратчатхани, сообщило медиа Radio France internationale (RFI). Представитель тайской армии Винтай Сувари заявил, что около 5 часов по местному времени в этом районе произошла воздушная атака, в результате которой один таец погиб, а четверо получили ранения. Таиланд уверяет, что это не он первый начал, а лишь ударил в ответ на атаку ракет Камбоджи.

Пресс-секретарь Министерства обороны Камбоджи Мали Сочеата заявила, что первые удары нанес на самом деле Таиланд, написало медиа. По словам пресс-секретаря, таиландские начали атаку в приграничных провинциях Прэах Вихеа и Оддар Меанчей, а перед этим лживо обвинив камбоджийцев в выстреле из танка по храму Тамон Тхом. Тем временем в Воздушных силах Таиланда заверили, что Камбоджа мобилизовала тяжелое вооружение, передислоцировала боевые подразделения и готовится к эскалации.

За несколько часов появились заявления других чиновников обеих стран. В частности, в Камбодже сообщили, что крестьяне на границе вынуждены покинуть дома из-за угрозы обстрела, а Таиланд — об эвакуации 35 тыс. граждан из-за возобновления войны.

Таиланд и Камбоджа — война и "мирное соглашение Трампа"

Отметим, перемирие между Таиландом и Камбоджей — одна из семи-восьми войн, о завершении которых упоминает президент США Дональд Трамп. В июле 2025 года медиа писали о стрельбе на границе между двумя азиатскими странами. Причина столкновений — нерешенные вопросы относительно границ. Военные обменялись серией ударов, начали перебрасывать артиллерию и другие силы ближе к точке конфликта. В результате пятидневной войны погибло 43 человека, а 300 тыс. покинули дома. После этого Трамп сообщил о контактах с лидерами обеих стран и о том, что США имеет рычаги влияния. Впоследствии глава Белого дома заявил, что благодаря его усилиям война между этими странами завершилась.

26 октября 2025 года Таиланд и Камбоджа торжественно подписали мирное соглашение на саммите АСЕАН в Малайзии. Свидетелем церемонии стал Дональд Трамп, который поздравил обе страны с завершением войны при его посредничестве. Перемирие между Таиландом и Камбоджей, о котором договорились благодаря американскому президенту, продлилось четыре месяца, а "мирное соглашение" просуществовало всего лишь месяц до начала новой войны.

Напоминаем, 5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности, согласно которой США заинтересованы в мире в Индо-Тихоокеанском регионе и изменили отношение к конфликтам на Ближнем Востоке.