Камбоджа и Таиланд подписали историческое мирное соглашение: Трамп выступил свидетелем на церемонии
Премьер-министры Камбоджи и Таиланда официально подписали мирное соглашение на саммите АСЕАН в Малайзии. Президент США Дональд Трамп и председатель АСЕАН Анвар Ибрагим стали свидетелями этого исторического события.
Как информирует издание "The Phnom Penh Post", соглашение было подписано 26 октября премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом. Это соглашение стало результатом деэскалации после смертельных столкновений на границе между двумя странами.
"Мы подписываем Куала-Лумпурские соглашения, это хорошее название", — заявил президент США Дональд Трамп.
Президент США также объявил о немедленном освобождении 18 камбоджийских солдат. Они находились под стражей в Таиланде с момента захвата 29 июля.
Председатель АСЕАН Анвар Ибрагим высоко оценил роль Трампа в урегулировании конфликта. "Его вмешательство спасло тысячи жизней", — подчеркнул Ибрагим.
Пограничные столкновения между странами продолжались с 24 по 28 июля. Конфликт возник из-за затяжных пограничных споров, восходящих к французской колониальной эпохе.
Прекращение огня вступило в силу в полночь 28 июля. Решение было достигнуто после прямых телефонных разговоров президента Трампа с руководителями обеих стран.
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет поблагодарил Трампа за поддержку мира. Он также выразил благодарность главе АСЕАН за усилия в урегулировании конфликта.
"Камбоджа твердо стремится к полному и добросовестному выполнению этой совместной декларации", — заявил Манет.
Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул ожидает вывода тяжелого вооружения с приграничных территорий. Он также подтвердил начало процесса репатриации пленных камбоджийских солдат.
Официальные лица обеих стран отметили основную цель соглашения. Она заключается в деэскалации напряженности и возвращении к нормальным двусторонним отношениям.
Напомним, современный вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей начался после перестрелок в спорной зоне провинции Оддар-Меанчей. Таиландская армия применяла истребители F-16 для ударов по военным объектам противника.
Как сообщал Фокус, этим летом президент США Дональд Трамп убедил Камбоджу и Таиланд в необходимости начать мирные переговоры.