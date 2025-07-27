Война Таиланда и Камбоджи: страны скоро начнут переговоры о мире

Президент США Дональд Трамп убедил две воюющие страны в необходимости начать мирные переговоры. Камбоджа оказалась в невыгодном полождении — ее армия теряет позиции и технику.

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Таиланд и Камбоджа согласились начать мирные переговоры в Малайзии 28 июля после четырех дней боевых действий. Об этом сообщила радиостанция ВВС.

Перестрелка военных Таиланда и Камбоджи началась 24 июля, после того, как тайский солдат подорвался на мине и потерял ногу. С того дня минимум 33 человека — солдат и мирных жителей. Тысячи граждан двух стран вынужденно покинули свои дома.

Президент США Дональд Трамп звонил воюющим лидерам 26 июля и просил немедленно прекратить огонь.

В воскресенье Таиланд заявил об отправке делегации на переговоры, ее возглавит исполняющий обязанности премьер-министра Пхумтам Вечаячай. В переговорах будет участвовать и премьер-министр Камбоджи Хум Манет.

Таиланд и Камбоджа благодарили Трампа за заботу и усилия в достижении мира, но обстрелы на границе были слышны в ночь на воскресенье.

Журналисты отмечают, что Камбоджа уже предложила прекращение огня, так как ее армия теряет позиции и технику из-за артиллерийских обстрелов и авиаударов Таиланда.

Хум Манет отмечает, что ясно дал понять Трампу о согласии с предложением о немедленном и безусловном прекращении огня. Таиланд "в принципе согласился" на прекращение огня, но хочет увидеть "искренние намерения Камбоджи"

Напомним, вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей начался после перестрелок в спорной зоне провинции Оддар-Меанчей. Таиландская армия применяла истребители F-16 для ударов по военным объектам противника.

Украинские военные тем временем сообщают, что в следующие 60 дней город Покровск в Донецкой области рискует превратиться в эпицентр тяжелых боев.