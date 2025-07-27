Війна Таїланду і Камбоджі: країни скоро почнуть переговори про мир

Президент США Дональд Трамп переконав дві країни, що воюють, у необхідності почати мирні переговори. Камбоджа опинилася в невигідному становищі — її армія втрачає позиції і техніку.

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Таїланд і Камбоджа погодилися почати мирні переговори в Малайзії 28 липня після чотирьох днів бойових дій. Про це повідомила радіостанція ВВС.

Перестрілка військових Таїланду і Камбоджі почалася 24 липня, після того, як тайський солдат підірвався на міні і втратив ногу. З того дня щонайменше 33 людини — солдатів і мирних жителів. Тисячі громадян двох країн вимушено покинули свої домівки.

Президент США Дональд Трамп дзвонив лідерам, які воюють, 26 липня і просив негайно припинити вогонь.

У неділю Таїланд заявив про відправлення делегації на переговори, її очолить виконувач обов'язків прем'єр-міністра Пхумтам Вечаячай. У переговорах братиме участь і прем'єр-міністр Камбоджі Хум Манет.

Таїланд і Камбоджа дякували Трампу за турботу і зусилля в досягненні миру, але обстріли на кордоні було чути в ніч на неділю.

Журналісти зазначають, що Камбоджа вже запропонувала припинення вогню, оскільки її армія втрачає позиції і техніку через артилерійські обстріли та авіаудари Таїланду.

Хум Манет зазначає, що ясно дав зрозуміти Трампу про згоду з пропозицією про негайне і безумовне припинення вогню. Таїланд "у принципі погодився" на припинення вогню, але хоче побачити "щирі наміри Камбоджі"

Нагадаємо, збройний конфлікт між Таїландом і Камбоджею почався після перестрілок у спірній зоні провінції Оддар-Меанчей. Таїландська армія застосовувала винищувачі F-16 для ударів по військових об'єктах противника.

Українські військові тим часом повідомляють, що в наступні 60 днів місто Покровськ на Донеччині ризикує перетворитися на епіцентр важких боїв.