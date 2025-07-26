Пригрозив митами США: Трамп оголосив про швидке перемир'я між Таїландом та Камбоджею

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що зробив дзвінок до Камбоджі щодо завершення війни з Таїландом і впевнений, що протиборство двох країн негайно завершиться. Глава Білого дому нагадав воюючим сторонам, що США торгують з ними й планують оновити домовленості. Попереду має відбутись ще мінімум два дзвінки.

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Зі слів Трампа, незабаром він матиме розмову з очільником Таїланду, і сподівається, що укладуть мирну угоду. У дописі, який з'явився у соцмережі Truth Social, посадовець заявив, що між країнами буде такий же мир, як між Індією та Пакистаном.

У повідомлення глави Білого дому вказано, що в цілому для завершення війни між Камбоджею та Таїландом достатньо три дзвінки. Перший дзвінок вже відбувся: він поговорив з прем'єр-міністром цієї країни [Хун Манет] щодо цього питання. Далі буде другий дзвінок — виконувачу обов'язків прем'єр-міністру Таїланду [Пхумтам Вечаячай]. Після цього — третій, знов у Камбоджу. Трамп впевнений, що буде домовленість.

"Щойно розмовляв з прем'єр-міністром Камбоджі щодо припинення війни з Таїландом. Я телефоную виконувачу обов'язків прем'єр-міністра Таїланду, щоб також попросити про припинення вогню та ЗАКІНЧЕННЯ війни, яка зараз триває", — написав глава Білого дому.

Трамп нагадав, що США з обома країнами має укласти торгівельні угоди, анонсовані після його виступу про зростання мит. Він наголосив, що угоди не буде, якщо країнb і далі воюватимуть.

"За збігом обставин, ми зараз ведемо торгівлю з обома країнами, але не хочемо укладати жодної угоди з жодною з них, якщо вони воюють — і я їм про це сказав!" — заявив Трамп.

Війна між Таїландом та Камбоджею - заява Трампа Фото: Скриншот

Нагадаймо, що у березні 2025 року Трамп заявив про "несправедливий" торгівельний баланс США та країн світу і на цій підставі оголосив про зростання мит. Для Таїланду це означало зростання мит на 32%, для Камбоджі — на 49%. При цьому Таїланд, якому подзвонять у другу чергу, продає у США товарів на суму 63 млрд дол. (купує на 18 млрд). Тоді як Камбоджа, куди подзвонили в першу чергу, продає на 13 млрд, а купує на 361 млн, свідчать дані американського уряду.

Війна між Таїландом та Камбоджею - мита США для обох країн Фото: Скриншот

Війна між Таїландом та Камбоджею — деталі

Зазначимо, війна між Таїландом та Камбоджею почалась 24 липня — на наступний день, як тайський солдат наступив на міну неподалік від кордону та втратив ногу. Після цього армії обох країн перейшли до стану бойової готовності й почалась стрілянина. Зранку 24 липня медіа повідомили, що літаки F-16 Таїланду піднялись у повітря та завдали удари по військових об'єктах Камбоджі. При цьому таїландський уряд заявляв, що інша сторона запустила розвідуваний БПЛА, а потім застосувала систему залпового вогню. Жителів прикордонних регіонів почали евакуюватись. Тим часом уряд Камбоджі оголосив про припинення транскордонного постачання електроенергії, палива, відключили Інтернет.

Нагадуємо, на порталі Defence-Blog повідомили, що на війні Таїланду та Камбоджі помітили українські танки Т-84 "Оплот".