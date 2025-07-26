Пригрозил пошлинами США: Трамп объявил о скором перемирии между Таиландом и Камбоджей

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что сделал звонок в Камбоджу по поводу завершения войны с Таиландом и уверен, что противоборство двух стран немедленно завершится. Глава Белого дома напомнил воюющим сторонам, что США торгуют с ними и планируют обновить договоренности. Впереди должно состояться еще минимум два звонка.

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По словам Трампа, вскоре он будет разговаривать с главой Таиланда, и надеется, что заключат мирное соглашение. В заметке, которая появилась в соцсети Truth Social, чиновник заявил, что между странами будет такой же мир, как между Индией и Пакистаном.

В сообщение главы Белого дома указано, что в целом для завершения войны между Камбоджей и Таиландом достаточно три звонка. Первый звонок уже состоялся: он поговорил с премьер-министром этой страны [Хун Манет] по этому вопросу. Далее будет второй звонок — исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда [Пхумтам Вечаячай]. После этого — третий, снова в Камбоджу. Трамп уверен, что будет договоренность.

"Только что разговаривал с премьер-министром Камбоджи о прекращении войны с Таиландом. Я звоню исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда, чтобы также попросить о прекращении огня и ОСТАНОВЛЕНИИ войны, которая сейчас идет", — написал глава Белого дома.

Трамп напомнил, что США с обеими странами должны заключить торговые соглашения, анонсированные после его выступления о росте пошлин. Он подчеркнул, что соглашения не будет, если страны и дальше будут воевать.

"По стечению обстоятельств, мы сейчас ведем торговлю с обеими странами, но не хотим заключать никакого соглашения ни с одной из них, если они воюют — и я им об этом сказал!" — заявил Трамп.

Война между Таиландом и Камбоджей — заявление Трампа Фото: Скриншот

Напомним, что в марте 2025 года Трамп заявил о "несправедливом" торговом балансе США и стран мира и на этом основании объявил о росте пошлин. Для Таиланда это означало рост пошлин на 32%, для Камбоджи — на 49%. При этом Таиланд, которому позвонят во вторую очередь, продает в США товаров на сумму 63 млрд долл. (покупает на 18 млрд). Тогда как Камбоджа, куда позвонили в первую очередь, продает на 13 млрд, а покупает на 361 млн, свидетельствуют данные американского правительства.

Война между Таиландом и Камбоджей — пошлины США для обеих стран Фото: Скриншот

Война между Таиландом и Камбоджей — детали

Отметим, война между Таиландом и Камбоджей началась 24 июля — на следующий день после того, как тайский солдат наступил на мину неподалеку от границы и потерял ногу. После этого армии обеих стран перешли в состояние боевой готовности и началась стрельба. Утром 24 июля медиа сообщили, что самолеты F-16 Таиланда поднялись в воздух и нанесли удары по военным объектам Камбоджи. При этом таиландское правительство заявляло, что другая сторона запустила разведывательный БПЛА, а затем применила систему залпового огня. Жителей приграничных регионов начали эвакуироваться. Тем временем правительство Камбоджи объявило о прекращении трансграничных поставок электроэнергии, топлива, отключили Интернет.

Напоминаем, на портале Defence-Blog сообщили, что на войне Таиланда и Камбоджи заметили украинские танки Т-84 "Оплот".