Украинские танки "Оплот" впервые использовали в военном конфликте за пределами Украины

Армия Таиланда впервые использовала танки украинского производства Т-84 "Оплот" во время военных столкновений на границе с Камбоджей.

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Украинские танки отправили на штурм камбоджийских военных позиций в спорном районе, пишет Defence-Blog.

"Сегодня днем сухопутные войска направили подразделение танков "Оплот" для массированного обстрела камбоджийских сил у подножия горы Пхра Вихеа с целью проложить путь для пехоты с последующим захватом территории вокруг храма Кео Сикха Кирисавара", — написал в Фейсбук известный военный обозреватель из Таиланда Сомпонг Нондхаса.

СМИ Таиланда подтвердили эту информацию, назвав развертывание танков на поле боя демонстрацией силы, направленной на "возвращение утраченных территорий".

Журналисты уточнили, что это первый случай, когда танки "Оплот" были привлечены к активным боевым действиям.

В то же время эксперты Defence-Blog подчеркнули, что пока нет фотофиксации использования украинских танков на тайско-камбоджийской границе, однако подтверждено, что несколько танков "Оплот" были перемещены в приграничную зону на фоне продолжающегося конфликта.

Напомним, Россия намерена продать Индии наработки по танку Т-14.

Фокус также писал о том, что Австралия отправила новую партию танков Abrams M1A1 в Украину.