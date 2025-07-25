Українські танки "Оплот" вперше використали у військовому конфлікті поза межами України

Армія Таїланду вперше використала танки українського виробництва Т-84 "Оплот" під час військових зіткнень на кордоні з Камбоджею.

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Українські танки відправили на штурм камбоджійських військових позицій у спірному районі, пише Defence-Blog.

"Сьогодні вдень сухопутні війська направили підрозділ танків "Оплот" для масованого обстрілу камбоджійських сил біля підніжжя гори Пхра Віхеа з метою прокласти шлях для піхоти з подальшим захопленням території навколо храму Кео Сікха Кірісавара", — написав у Фейсбук відомий військовий оглядач з Таїланду Сомпонг Нондхаса.

ЗМІ Таїланду підтвердили цю інформацію, назвавши розгортання танків на полі бою демонстрацією сили, спрямованою на "повернення втрачених територій".

Журналісти уточнили, що це перший випадок, коли танки "Оплот" були залучені до активних бойових дій.

Водночас експерти Defence-Blog підкреслили, що наразі немає фотофіксації використання українських танків на тайсько-камбоджійському кордоні, проте підтверджено, що кілька танків "Оплот" було переміщено до прикордонної зони на тлі триваючого конфлікту.

Нагадаємо, Росія має намір продати Індії напрацювання щодо танка Т-14.

Фокус також писав про те, що Австралія відправила нову партію танків Abrams M1A1 до України.