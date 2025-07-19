Австралія відправила нову партію танків Abrams M1A1 до України: деталі постачання (відео)

Уряд Австралії повідомив про передачу чергової партії танків американського виробництва Abrams M1A1 до України. В Канберрі додають, що загальна вартість наданої техніки складає $160 млн (7,76 млрд. грн).

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В Австралії вказують, що постачання цього виду озброєння сприятиме зміцненню здатності України протистояти "незаконному та аморальному вторгненню Росії", йдеться в заяві Міноборони.

Там вказують, що Україна вже отримала більшість із цих танків, а постачання останньої партії відбудеться протягом найближчих місяців.

"Танки Abrams підсилять мобільність і вогневу міць Збройних сил України та доповнять допомогу з боку інших партнерів для бронетанкових бригад. Цей пакет підтримки, вартістю приблизно 245 млн [австралійських ]доларів, є частиною допомоги на суму 1,5 мрлд, яку Австралія надала Україні з початку повномасштабної війни", — повідомляють в Канберрі.

Згодом уряд Австралії розгорне в Європі літак E-7A Wedgetail місцевих ВПС для захисту ключового міжнародного транспортного вузла, через який надходить допомога Україні. Також місцеві збройні сили продовжать брати участь в підготовці українських військовослужбовців у межах операції Kudu.

"Танки M1A1 Abrams зроблять суттєвий внесок у продовження боротьби України. Мені було приємно зустрітися з військовослужбовцями австралійської армії, які сприяли доставленню цих танків до України. Австралія залишається непохитною у своїй підтримці України та прагненні до справедливого й тривалого миру", — заявив перший віцепрем'єр Австралії Річард Марлз.

Раніше Фокус повідомляв, що в травні Канберра відправила партію танків до України. Австралія почала відправлення списаних танків M1A1 Abrams, призначених для Збройних сил України, на тлі тривалих приватних заперечень з боку окремих американських чиновників.

Згодом стало відомо, що у ЗСУ закінчуються Leopard і Abrams. Експерти переконані, що Силам оборони варто робити ставку на інших тип техніки через специфіку ведення бойових дій.