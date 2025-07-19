Австралия отправила новую партию танков Abrams M1A1 в Украину: детали поставки (видео)

Правительство Австралии сообщило о передаче очередной партии танков американского производства Abrams M1A1 в Украину. В Канберре добавляют, что общая стоимость предоставленной техники составляет $160 млн (7,76 млрд. грн).

Related video

В Австралии указывают, что поставки этого вида вооружения будут способствовать укреплению способности Украины противостоять "незаконному и аморальному вторжению России", говорится в заявлении Минобороны.

Там указывают, что Украина уже получила большинство из этих танков, а поставка последней партии состоится в течение ближайших месяцев.

"Танки Abrams усилят мобильность и огневую мощь Вооруженных сил Украины и дополнят помощь со стороны других партнеров для бронетанковых бригад. Этот пакет поддержки, стоимостью примерно 245 млн [австралийских] долларов, является частью помощи на сумму 1,5 мрлд, которую Австралия предоставила Украине с начала полномасштабной войны", — сообщают в Канберре.

Впоследствии правительство Австралии развернет в Европе самолет E-7A Wedgetail местных ВВС для защиты ключевого международного транспортного узла, через который поступает помощь Украине. Также местные вооруженные силы продолжат участвовать в подготовке украинских военнослужащих в рамках операции Kudu.

"Танки M1A1 Abrams сделают существенный вклад в продолжение борьбы Украины. Мне было приятно встретиться с военнослужащими австралийской армии, которые способствовали доставке этих танков в Украину. Австралия остается непоколебимой в своей поддержке Украины и стремлении к справедливому и прочному миру", — заявил первый вице-премьер Австралии Ричард Марлз.

Ранее Фокус сообщал, что в мае Канберра отправила партию танков в Украину. Австралия начала отправку списанных танков M1A1 Abrams, предназначенных для Вооруженных сил Украины, на фоне длительных частных возражений со стороны отдельных американских чиновников.

Впоследствии стало известно, что у ВСУ заканчиваются Leopard и Abrams. Эксперты убеждены, что Силам обороны стоит делать ставку на других тип техники из-за специфики ведения боевых действий.