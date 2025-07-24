"Без зайвої паніки": Покровськ в наступні 60 днів може стати епіцентром величезних боїв, — експерт

У наступні 60 днів Покровськ Донецької області може стати епіцентром величезних боїв, а у випадку, якщо ситуація стане критичною, Збройним силам України доведеться розглядати питання про вихід з міста.

Related video

"Без зайвої паніки, але і без зайвого ура-патріотизму найгірша ситуація, як на мене, це Покровськ. І Покровськ в наступні 60 днів може стати епіцентром величезних боїв", — заявив в коментарі YouTube-каналу "РБК-Україна" військовий експерт Іван Ступак.

Він зазначив, що Покровськ і так вже є епіцентром боїв останній рік. Але якщо відкрити мапу Deep State, то можна побачити той котел, який зараз вимальовується.

"Та горловина, вона зараз є ще не критичною, але наближається до цього. Зараз ширина території, по якій наші військові можуть пройти до міста, орієнтовно — 17 км. Це ще більш-менш нормально, але звісно це небезпечно. Є російські безпілотники, російська авіація, але проскакувати можна і техніку підвозити, паливо, людей", — пояснив експерт.

Однак, на його думку, якщо ця дистанція зменшиться і буде 10 та менше кілометрів, це буде означати, що ЗСУ доведеться розглядати питання про залишення міста, як це було у попередніх випадках.

"Класичний приклад — це місто Вугледар. Там так само місто можна було ще тримати, воно на висоті, але за рахунок того, що його взяли в кліщі, нашим військовим довелося його в аварійному режимі залишати й ми понесли там втрати", — додав Ступак.

Нагадаємо, 23 липня військовослужбовець з позивним "Мучной" повідомив, що російські ДРГ намагаються проникнути на мікрорайон "Шахтарський" у Покровську.

Фокус також писав про бої під Покровськом та про те, як росіяни роблять там накати і намагаються прорватися.