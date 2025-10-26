Камбоджа та Таїланд підписали історичну мирну угоду: Трамп виступив свідком на церемонії

Прем'єр-міністри Камбоджі та Таїланду офіційно підписали мирну угоду на саміті АСЕАН у Малайзії. Президент США Дональд Трамп та голова АСЕАН Анвар Ібрагім стали свідками цієї історичної події.

Як інформує видання "The Phnom Penh Post", угоду було підписано 26 жовтня прем'єр-міністром Камбоджі Хун Манетом та прем'єр-міністром Таїланду Анутіном Чарнвіракулом. Ця угода стала результатом деескалації після смертельних зіткнень на кордоні між двома країнами.

"Ми підписуємо Куала-Лумпурські угоди, це гарна назва", – заявив президент США Дональд Трамп.

Президент США також оголосив про негайне звільнення 18 камбоджійських солдатів. Вони перебували під вартою в Таїланді з моменту захоплення 29 липня.

Голова АСЕАН Анвар Ібрагім високо оцінив роль Трампа у врегулюванні конфлікту. "Його втручання врятувало тисячі життів", – наголосив Ібрагім.

Прикордонні зіткнення між країнами тривали з 24 по 28 липня. Конфлікт виник через затяжні прикордонні суперечки, що сягають французької колоніальної епохи.

Припинення вогню набуло чинности опівночі 28 липня. Рішення було досягнуто після прямих телефонних розмов президента Трампа з керівниками обох країн.

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет подякував Трампу за підтримку миру. Він також висловив вдячність голові АСЕАН за зусилля у врегулюванні конфлікту.

"Камбоджа твердо прагне повного та сумлінного виконання цієї спільної декларації", – заявив Манет.

Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул очікує виведення важкого озброєння з прикордонних територій. Він також підтвердив початок процесу репатріації полонених камбоджійських солдатів.

Офіційні особи обох країн наголосили на основній меті угоди. Вона полягає у деескалації напруженості та поверненні до нормальних двосторонніх відносин.

Нагадаємо, сучасний збройний конфлікт між Таїландом і Камбоджею почався після перестрілок у спірній зоні провінції Оддар-Меанчей. Таїландська армія застосовувала винищувачі F-16 для ударів по військових об'єктах противника.

Як повідомляв Фокус, цього літа президент США Дональд Трамп переконав Камбоджу та Таїланд у необхідності почати мирні переговори.