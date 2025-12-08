Таїланд та Камбоджа обмінялись ударами, є загиблі та поранені: що сталось з "миром Трампа" (відео)

Таїланд завдав авіаударів по військових цілях уздовж спірного кордону з Камбоджею. Причина удару — відповідь на аналогічні дії Камбоджі, коли військові сусідньої країни вдарили ракетами. Таїланд та Камбоджа обвинувачують один одного у порушенні перемир'я, укладеного за посередництва президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. На відео з місця подій — удар по триповерховій будівлі, у якої знесло дах після влучання.

Відновлення бойових дій між Таїландом та Камбоджею відбулось у провінції Убонратчатхані, повідомило медіа Radio France internationale (RFI). Речник тайської армії Вінтай Суварі заявив, що близько 5 год за місцевим часом у цьому районі сталась повітряна атака, внаслідок якої один таєць загинув, а четверо отримали поранення. Таїланд запевняє, що це не він перший почав, а лише вдарив у відповідь на атаку ракет Камбоджі.

Речниця Міністерства оборони Камбоджі Малі Сочеата заявила, що перші удари завдав насправді Таїланд, написало медіа. Зі слів речниці, таїландські почали атаку в прикордонних провінціях Прэах Віхеа та Оддар Меанчей, а перед цим брехливо звинувативши камбоджійців у пострілі з танка по храму Тамон Тхом. Тим часом у Повітряних силах Таїланду запевнили, що Камбоджа мобілізувала важке озброєння, передислокувала бойові підрозділи та готується до ескалації.

За кілька годин з'явились заяви інших урядовців обох країн. Зокрема, в Камбоджі повідомили, що селяни на кордоні змушені залишити домівки через загрозу обстрілу, а Таїланд — про евакуацію 35 тис. громадян через відновлення війни.

На карті бойових дій проєкту liveuamap позначили точку на кордоні Таїланду та Камбоджі, де стався обмін ударами 8 грудня. Вказана точка — за 200 км на схід від регіонів, у яких воювали у липні 2025 року.

Таїланд і Камбоджа - де відбулась стрілянина 8 грудня Фото: liveuamap

Таїланд і Камбоджа — війна та "мирна угода Трампа"

Зазначимо, перемир'я між Таїландом та Камбоджею — одна з семи-восьми воєн, про завершення яких згадує президент США Дональд Трамп. У липні 2025 року медіа писали про стрілянину на кордоні між двома азійськими країнами. Причина зіткнень — нерозв'язані питання щодо кордонів. Військові обмінялись серією ударів, почали перекидати артилерію та інші сили ближче до точки конфлікту. Внаслідок п'ятиденної війни загинуло 43 людини, а 300 тис. залишили домівки. Після цього Трамп повідомив про контакти з лідерами обох країн і про те, що США має важелі впливу. Згодом глава Білого дому заявив, що завдяки його зусиллям війна між цими країнами завершилась.

26 жовтня 2025 року Таїланд та Камбоджа урочисто підписали мирну угоду на саміті АСЕАН у Малайзії. Свідком церемонії став Дональд Трамп, який привітав обидві країни з завершенням війни за його посередництва. Перемир'я між Таїландом і Камбоджею, про яке домовилися завдяки американському президенту, тривало чотири місяці, а "мирна угода" проіснувала лише місяць до початку нової війни.

Нагадуємо, 5 грудня Білий дім опублікував нову стратегію безпеки, згідно з якою США зацікавлені у мирі в Індо-Тихоокеанському регіоні та змінили ставлення до конфліктів на Близькому Сході.