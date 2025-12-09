Армія Таїланду почала бої на кордоні: які дії Камбоджі після зупинки перемир'я (фото)

Таїланд продовжив бойові дії проти Камбоджі й підрозділ військових на бронемашині перетнув кордон, зайнявши село на чужій території. При цьому у Камбоджі й далі утримуються від стрілянини та запевняють, що не починали конфлікту.

Обидві країни, і Таїланд, і Камбоджа, запевнили, що захищають суверенітет, і звинувачують одна одну у порушенні перемир'я, укладеного влітку 2025 року за участю президента США Дональд Трампа. При цьому представник Камбоджі Хун Сен заявив, що його країна зробила паузу у 24 години, перше ніж відповісти противнику, написало агентство Reuters. Своєю чергою, Таїланд перейшов у наступ і запевняє, що незабаром вижене камбоджійських солдатів з окупованих територій.

Агентство зібрало заяви топпосадовців Таїланду та Камбоджі щодо конфлікту на кордоні. Хун Сен (Камбоджа) повідомив, що камбоджійська армія спершу дала можливість цивільним виїхати з місць потенційних боїв, і лише потім почали контратаки. Зі слів топпосадовця, армія має міцні бункери та зброю, щоб дати відсіч нападникам.

"Камбоджі потрібен мир, але Камбоджа змушена контратакувати, щоб захистити свою територію", — написав він на сторінці Facebook.

Тим часом речник Міністерства оборони Таїланду контрадмірал Сурасант Конгсірі під час брифінгу для медіа заявив, що його країна "рішуче налаштована захистити суверенітет". Конгсірі повідомив, що Камбоджа використовує артилерію, ракетні установки та дрони. Щоб захиститись, Таїланд почав спецоперацію у п'яти прикордонних провінціях і незабаром вижене окупантів з провінції Трат, сказав контрадмірал.

На карті Reuters позначено два регіони на кордоні між Камбоджею та Таїландом, на яких відбуваються бойові зіткнення. Орієнтовно, ними охоплено близько 200 км кордону: від, умовно, Thma Daun на заході до Choam Kong на сході (населені пункти Камбоджі, країна на південь від Таїланду).

Таїланд і Камбоджа - карта зіткнень станом на 8 грудня Фото: Reuters

Таїланд і Камбоджа — що відбувається

На сторінці Facebook Міністерства оборони Камбоджі зранку 9 грудня з'явилась заява, що країна готова дотримуватись принципів перемир'я, але лише після того, як розв'яже проблеми з таїландськими військовими. Тим часом медіа Thai Surround опублікувало фото на кордоні Бан Нонг Я Каеу. На фото — бронемашина і таїландські солдати, які беруть участь у "операції з відновлення суверенітету".

"1-й армійський регіон Таїланду перейшов територію Камбоджі. Оперативна група "Бурафа" захопила село Пайрачан і зараз встановлює оборонні лінії з колючого дроту", — повідомило медіа Khaosod, додавши, що відбувається евакуація з провінції Трат.

Зазначимо, 8 грудня Фокус писав про відновлення зіткнень між Камбоджею та Таїландом. Сторони звинувачували один одного у порушенні перемир'я. Серед іншого, речник таїландської армії Вінтай Суварі заявив, що сусідня країна провела ракетну атаку, внаслідок якої загинув один військовий, а четверо отримали поранення.

Тим часом влітку між Таїландом та Камбоджею почалась війна, але президент США Дональд Трамп зателефонував керівникам обох країні й домовився про припинення вогню та перемир'я. У жовтні уклали мирну угоду: свідком підписання був глава Білого дому. "Мирна угода Трампа" проіснувала місяць, а після цього відновились зіткнення.

Нагадуємо, 5 грудня Трампу вручили "премію миру" за завершення майже десяти воєн на планеті: премія заснувала футбольна організація ФІФА.