Війна Таїланду та Камбоджі: хто перший відновив стрілянину та що сталось з "мирною угодою" (відео)

Війна Таїланду та Камбоджі відновилась через місяць після того, як обидві країни підписали мирну угоду за участю президента США Дональда Трампа. При цьому військові Таїланду мають намір продовжувати бойові дії, а цивільна влада не повністю контролює ситуацію, написали медіа.

Генерали з Бангкоку вважають, що мирна угода, укладена у жовтні 2025 року, позбавила Таїланд стратегічної переваги на полі бою, розповіли на порталі Al Jazeera. При цьому зауважується, що домовленості були нав'язані Трампом і ніяк не розв'язали проблеми зі спірними територіями.

Війна Таїланду та Камбоджі — події 9 грудня

Про бої на кордоні Таїланду ідеться в офіційній заяві речниці Міноборони Камбоджі, яка з'явилась вдень 9 грудня. Наголошується, що відбувся напад військ Таїланду, які перейшли кордон та зайняли населений пункт на чужій території. Камбоджа не відповідатиме, оскільки намагається дотриматись режиму припинення вогню, укладеного за сприяння Трампа.

"Акти військової агресії, здійснені тайськими збройними силами, порушили режим припинення вогню та Спільну декларацію, підписану між Камбоджею та Таїландом. Починаючи з 7 грудня 2025 року і до сьогодні, напад триває вже три дні", — ідеться у заяві.

Тим часом з'явилась інформація про дії армії Таїланду. Вказувалось, що завдали авіаудару після того, як камбоджійські військові начебто обстріляли тайців з того боку кордону.

"ВПС Таїланду заявили, що винищувачі F-16 завдали авіаудару по камбоджійських військах пізно вдень у Чонг Бок, провінція Убонратчатхані", — написало в X медіа Khaosod.

На карті Liveuamap позначено три ділянки, в яких перейшла в наступ армія Таїланду або де зафіксували стрілянину. Ідеться про комуну Тхмар Да (провінція Пурсат, крайня західна ділянка), провінція Са Кео (в центрі), Чонг-Боку (провінція Убонратчатхані, крайній схід).

Війна Таїланду та Камбоджі - бої станом на 9 грудня Фото: liveuamap

Події у Таїланді та Камбоджі у грудні 2025 року

8 грудня стало відомо про стрілянина: медіа писали, що, ймовірно, відновилася війна Таїланду та Камбоджі. На відео з місця подій показали машину РСЗВ, яка стала посеред автотраси на очах у водіїв та стріляла по противнику. Тим часом інша сторона завдала авіаударів по позиціях: загинув один військовий, отримали поранення четверо.

9 грудня протистояння продовжилось. Камбоджа заявила, що поки утримується від відповіді. Тим часом Таїланд перейшов у наступ і дістався села по той бік кордону: населений пункт окупували та почали розмітку нової лінії розмежування.

Що відбулось на кордоні Таїланду та Камбоджі влітку 2025 року

24 липня 2025 року медіа повідомили про стрілянину на кордоні між двома країнами. Війна Таїланду та Камбоджі почалась через спірну ділянку території — місцевість біля храму Та Муен Том. Влада обох країн заявила про провокації на кордоні: сторони застосовували РСЗВ, артилерію, авіацію. При цьому уряд Таїланду заявив, що перед цим на спірній ділянці двічі підривались на мінах тайські військові. Після цього тайський F-16 випустив ракети по позиціях камбоджійських військових: загинуло 12 людей, з них — один солдат, решта — цивільні. Згодом стрілянина охопила кордони у шести провінціях: на фото та відео з місця боїв в армії Таїланду помітили Т-84 "Оплот".

До конфлікту Таїланду та Камбоджі долучився президент США Дональд Трамп. Глава Білого дому зателефонував лідерам ворогуючих країн і пригрозив, що підійде мита на торгівлю з американцями. Під тиском Трампа, ймовірно, було оголошено перемир'я та припинення вогню. 26 жовтня 2025 року представники Таїланду та Камбоджі урочисто підписали мирну угоду. Поруч стояв особисто Трамп та очільник азійської міжнародної спільноти. Згідно з текстом угоди, сторони погодились не стріляти одна в одну. Про те, чи розв'язані причини конфлікту, медіа не повідомляли.

